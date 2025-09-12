Sexta, 12 de Setembro de 2025
Comissão debate ações realizadas com recursos destinados à recuperação de Brumadinho

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (16) para discutir as ações realizadas com os recurs...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/09/2025 às 11h32

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (16) para discutir as ações realizadas com os recursos destinados à recuperação das áreas atingidas pelo desastre de Brumadinho (MG).

O debate atende a pedido do deputado Diego Andrade (PSD-MG) e está marcado para as 16 horas, no plenário 14.

Segundo o parlamentar, o objetivo é assegurar a prestação de contas à sociedade sobre o uso dos recursos provenientes do Acordo Judicial de Reparação firmado em 2021 entre a Vale, o governo de Minas Gerais e órgãos de Justiça.

Ele lembra que o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em 2019, causou a morte de 272 pessoas, contaminou a bacia do rio Paraopeba e é considerado um dos maiores desastres socioambientais da história do Brasil.

“A audiência permitirá avaliar a efetividade das políticas públicas implementadas com os recursos reparatórios", afirma Andrade. "Esse processo de avaliação crítica pode subsidiar ajustes e aprimoramentos na condução das ações de reparação”, acrescenta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
