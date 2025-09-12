Sexta, 12 de Setembro de 2025
Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio

Crimes estão relacionados à disputa por poder político, diz MPRJ

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 10h02
Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) e da Polícia Civil, cumpriu, nesta quinta-feira (11), seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão contra os acusados pela morte do vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Danilo Francisco da Silva, conhecido como Danilo do Mercado, e de seu filho, Gabriel Gomes da Silva. A denúncia do MPRJ aponta que os crimes estão ligados à disputa por poder político e econômico no município, além de negócios ilícitos e conflitos fundiários.

Entre os alvos estão três policiais militares. Um deles, Leandro Machado da Silva, já havia sido denunciado por envolvimento no caso do homicídio do advogado Rodrigo Crespo, ocorrido no centro do Rio, em fevereiro de 2024. Os mandados expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias foram cumpridos em Duque e Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e Magé.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 10 de março de 2021, quando o vereador e seu filho, Gabriel Francisco Gomes da Silva, foram atraídos a um restaurante no bairro Jardim Primavera sob o pretexto da venda de uma carreta.

Os suspeitos são envolvidos com uma milícia que tem ligação com o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, que é patrono da Escolas de Samba Acadêmicos do Salgueiro e está foragido da Justiça. Adilsinho foi indiciado por suspeita de ser o mandante das mortes de Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinhos Catiri, homem de confiança do bicheiro Bernardo Bello e seu segurança, Alessandro, conhecido como Sandrinho.

No dia do crime, Luis Henrique Torres atraiu para o restaurante, o vereador e seu filho. Quando conversava, antes de entrar para o almoço, apareceram os policiais militares Allef Alves Bernardino, Leandro Machado da Silva e Luiz Carlos da Costa Ribeiro, acompanhados de Uanderson Costa de Souza. Eles chegaram de carro e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. O sexto denunciado, Lincoln Reis da Silva, manteve contato com os executores momentos antes e, junto de Luis Henrique, tentou se desfazer do carro usado na comunicação com os atiradores. Ainda de acordo com as investigações, os envolvidos integram uma milícia de Duque de Caxias, comandada por Adilsinho e são suspeitos de participação em outros homicídios no estado.

Adilsinho, apesar de patrono do Salgueiro, não pode aparecer na escola e está desaparecido desde antes do carnaval deste ano, quando não pode ir à Marquês de Sapucaí acompanhar o desfile da escola.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Prisão, perda de patente: entenda próximos passos após condenação

Torres e Ramagem perderão cargo de delagado na PF
Justiça Há 4 horas

Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda

Condenados podem recorrer da decisão

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 15 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão
Justiça Há 16 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil

Presidente do STF negou a prática de perseguição política

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Ex-presidente já está inelegível até 2030 por condenação do TSE

