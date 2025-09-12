Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que impede uso do princípio da insignificância em crimes contra mulher

Proposta precisa ser aprovada por outras comissões da Câmara e, depois, pelo Plenário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/09/2025 às 09h32
Comissão aprova projeto que impede uso do princípio da insignificância em crimes contra mulher
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2526/25, que impede a aplicação do princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto altera a Lei Maria da Penha .

O princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, diz que crimes com pouca ou nenhuma importância não devem ser punidos. Na prática, quando o dano causado é muito pequeno e não afeta a sociedade de forma relevante, por esse princípio, a pessoa não precisa ser punida, mesmo que a atitude seja tecnicamente um crime.

A relatora, deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), concordou com os argumentos da autora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), e sustentou que a violência doméstica está ligada a relações de poder marcadas pela vulnerabilidade da mulher e que a condenação adequada não tem apenas caráter punitivo, mas também pedagógico.

“Admitir a insignificância seria ignorar a dimensão simbólica e concreta da violência de gênero, perpetuando ciclos de agressão e naturalizando condutas que violam direitos fundamentais”, destacou.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 49 minutos

Benefícios da atividade física para saúde idosos é tema de debate na Câmara na terça

As comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e do Esporte da Câmara dos Deputados promovem, na próxima terça-feira (16), audiência pública ...
Câmara Há 1 hora

Audiência na Câmara dos Deputados discute regulação da medicina nuclear

Essa especialidade usa substâncias radioativas para diagnosticar e tratar doenças

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova livros acessíveis em bibliotecas públicas, universitárias e escolares

Para virar lei, a proposta deve ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate instalação de portos secos no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (16) sobre a instalação de portos secos e Centr...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Frente parlamentar mista Brasil-ASEAN participa de assembleia-geral na Malásia

Pela primeira vez, o Parlamento brasileiro participará oficialmente da 46ª Assembleia-Geral da ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), que será ...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
24° Sensação
2.97 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais
Internacional Há 5 minutos

Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Tecnologia Há 20 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas
Economia Há 20 minutos

Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano
Senado Federal Há 20 minutos

CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,70%
Euro
R$ 6,28 -0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 658,392,48 +1,47%
Ibovespa
142,464,53 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias