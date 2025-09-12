Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme

Paulo Ricardo Souza e a namorada foram arrastados pelas ondas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 08h47
Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros vêm realizando buscas intensas para localizar os jovens Paulo Ricardo Souza da Silva, de 15 anos, e a namorada dele, Niquely Pereira Santana, de 14 anos, que desapareceram no mar, junto ao costão da Praia do Leme, na zona sul do Rio, na noite de quarta-feira (10), arrastados pela correnteza.

O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia.

Ricardo e mais dois adultos foram salvos pelos guarda-vidas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar.

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta, com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre a praia do Leme e Piratininga, em Niterói. Devido ao mar agitado, com ondas de mais de 2 metros de altura, o casal pode ter sido arrastado para longe.

Os familiares dos jovens, todos moradores de Santo Cristo, na região central da cidade, acompanham o trabalho das equipes de salvamento na Praia do Leme.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Congresso de audiovisual busca talentos no Brasil

Inscrições para o evento terminal nesta sexta-feira

 Governador abordou vocação industrial gaúcha e potencialidades do Estado no setor -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Desenvolvimento Há 2 horas

Leite destaca potencialidades do RS no encontro Indústria, Energia e Futuro, em SP

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (12/9), da abertura do evento “Indústria, Energia e Futuro”, promovido pela Invest RS em p...
Geral Há 2 horas

“Careca do INSS”, empresário e “advogado ostentação” são alvos da PF

Operação Cambota cumpriu hoje mandados contra empresários

 -
Sistema prisional Há 3 horas

Governo do Estado lança segunda edição do boletim com o perfil da população negra no sistema prisional do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio do Observatório do Sistema Prisional da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), lançou na quinta-feira ...

 (Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai)
Protesto Trabalhista Há 6 horas

Funcionários da JBS em Três Passos paralisam atividades por vale-refeição retroativo

Colaboradores reivindicam pagamento de R$ 700 referente ao reajuste acordado em abril com o sindicato. Empresa teria recuado na véspera do depósito.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
24° Sensação
2.97 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha agora são patronos da MPB
Senado Federal Há 6 minutos

CAS vota projeto que libera venda de remédio em supermercados
Tecnologia Há 20 minutos

Seguro cyber ganha destaque com aumento dos ataques digitais
Internacional Há 20 minutos

Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
Tecnologia Há 35 minutos

SISQUAL® WFM confirma presença na ABRAS’25 em Campinas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,67%
Euro
R$ 6,27 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 659,093,25 +1,55%
Ibovespa
142,381,13 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias