TV Brasil: show inédito neste sábado homenageia Angela Ro Ro

Programa vai ao ar à meia-noite no Cena Musical

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 07h16

Em tributo à diva da música brasileira Angela Ro Ro, que morreu na última segunda-feira (8) aos 75 anos, a TV Brasi l exibe uma apresentação inédita e exclusiva da pianista, cantora e compositora.

O show " Cheia de Amor pra Dar " vai ao ar na madrugada deste sábado (13) para domingo (14), à meia-noite, no programa Cena Musical , comandado por Bia Aparecida . Após a exibição na telinha, o conteúdo especial fica disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube do canal público.

Última performance registrada em vídeo por Angela Ro Ro para a televisão, o espetáculo foi gravado pela emissora no dia 13 de março deste ano, no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção traz a homenageada no palco com seu carisma, espontaneidade e bom humor.

O jeito irreverente e a personalidade autêntica da artista se destacam no emocionante show. Sem saber que era uma despedida, Ângela Maria Diniz Gonçalves abriu o coração para falar sobre sua paixão pela música e pelo público.

Com a inconfundível voz grave e rouca, que deu origem ao apelido e nome artístico, Angela Ro Ro interpreta o vasto repertório de sucessos da sua trajetória. A veterana entoa os clássicos autorais " Amor, Meu Grande Amor ", " Came e Case " e " Compasso ". A seleção musical ainda inclui canções como " Tola Foi Você ", " Fogueira " e " Só nos resta viver ".

A homenageada também canta temas internacionais como " Ne Me Quitte Pas ", de Jacques Brel, e " Night And Day ", de Cole Porter. Ainda empresta seu talento para " Simples Carinho ", de João Donato e Abel Silva, além de " Escândalo ", obra composta por Caetano Veloso para ela.

Trajetória

No show que celebrava as suas quatro décadas de vida artística, Angela Ro Ro é acompanhada pelo pianista Ricardo Mac Cord. Com mais de 13 álbuns lançados ao longo da carreira iniciada nos anos 1970, além de participações em coletâneas especiais, a artista deixa mais de uma centena de gravações.

Angela Ro Ro marcou época e fez história na cena da MPB. A sua trajetória foi influenciada pelo trabalho de ícones da música como Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald. Também compôs canções gravadas por personalidades de renome nacional como Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan

Hospitalizada desde junho, a cantora e compositora enfrentava um quadro de infecção pulmonar e não resistiu ao agravamento da doença no decorrer da internação. Angela Ro Ro completaria 76 anos em dezembro.

Sobre a atração

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

Com direção de Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já recebeu personalidades consagradas como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração como Zé Renato, Arrigo Barnabé, Danilo Caymmi, Alice Caymmi e o projeto Casa Ramil participam dos próximos programas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

