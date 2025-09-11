Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhos da Reportagem da TV Brasil vence 2º Prêmio do Judiciário

Duas produções se destacaram por abordar democracia e eleições

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 21h16

Duas edições do Caminhos da Reportagem , programa da TV Brasil , conquistaram o 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário – Direitos Humanos, Cidadania e Tecnologia . A cerimônia ocorreu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, na última quarta-feira (10), com a presença do ministro e presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

Ambas as produções venceram no eixo temático Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, na categoria Jornalismo em Vídeo.

Durante a premiação, o ministro Barroso refletiu sobre como o jornalismo tem sido impactado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais.

“A ascensão da internet democratizou o conhecimento, sem o filtro editorial. Democratizou-se o acesso, mas abriram-se as avenidas para discursos de ódio e teorias da conspiração”, lembrou.

Conquistando o primeiro lugar, a reportagem “Eleição sem Filtro” , lançada em setembro de 2024, sob a autoria de Marieta Cazarré e equipe, mergulha entre o passado e o presente dos processos eleitorais no Brasil.

Para Marieta, “o reconhecimento a este trabalho reforça a importância de refletirmos sobre temas essenciais para a democracia, como a liberdade de imprensa e o impacto das fake news”. “Além disso, é um incentivo para seguirmos fazendo jornalístico público”, conta.

O Caminhos da Reportagem também conquistou a segunda colocação na mesma categoria com a produção “Eu Quero Votar para Presidente – os 40 anos das Diretas Já!”, exibida em abril de 2024 . Na atração, o jornalista Thiago Padovan e equipe resgatam um período marcante da história nacional, relembrando uma das maiores campanhas cívicas do país.

“Dedico este prêmio aos trabalhadores e às trabalhadoras da EBC que lutam diariamente para construir uma comunicação pública ética e relevante”, pontua o repórter.

Cidinha Matos, diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), destaca que a presença da TV Brasil entre os vencedores do II Prêmio de Jornalismo Judiciário reafirma a qualidade da comunicação pública.

“O Caminhos da Reportagem é um exemplo do trabalho sério do jornalismo público da EBC, contribuindo para a consciência crítica dos cidadãos e cidadãs”, assegura.

Nesse sentido, o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, afirma que a empresa “tem muito orgulho do trabalho da equipe que contribui para o fortalecimento da democracia e da cidadania”. “Nosso trabalho é comprometido com esses valores que são intrínsecos à comunicação pública, tão necessária no Brasil de hoje", resume.

Sobre o prêmio

O II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário é uma realização conjunta do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar (STM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF).

A iniciativa teve por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social. Os 241 trabalhos inscritos nessa edição do prêmio foram avaliados com base nos seguintes critérios: conexão com o tema principal, relevância para o Judiciário e a sociedade, qualidade editorial e jornalística, além da criatividade e originalidade na abordagem.

Os três primeiros colocados em cada categoria dos dois eixos temáticos receberam R$ 5 mil. Os vencedores também foram contemplados com troféus e certificados, e os segundos e terceiros com certificados.

Sobre o Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem é reconhecido por sua abordagem aprofundada e plural sobre temas de interesse público. Exibido semanalmente na TV Brasil, ele leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. O programa é exibido às segundas, às 23h.

A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública .

As matérias também estão no aplicativo TV Brasil Play , disponível nas versões Android e iOS, e no site.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Durante encontro, foi apresentada a 2ª edição do Boletim Técnico Perfil Racial das Pessoas Privadas de Liberdade no RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, juntamente com o Conselho Penitenciário, ...

 Subsecretária do Tesouro do Estado, Juliana Debaquer (à direita), e o gerente do projeto de precificação, Israel Campos Fama -Foto: Ascom Sefaz/Tesouro do Estado
Fazenda Há 8 horas

Projetos sobre gestão fiscal inteligente do governo do Estado são destaque em evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Dois projetos do governo do Estado, executados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram apresentados para autoridades fiscais de diversos países d...

 Ganha-Ganha Farroupilha leva cultura para espaços urbanos e comerciais, movimentando economia e fortalecendo identidade gaúcha -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 9 horas

Ganha-Ganha Farroupilha transforma o centro de Porto Alegre em palco da cultura gaúcha

Em mais uma ação do Ganha-Ganha Farroupilha, o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi palco de uma série de shows de cantores nativista...

 Obra histórica, a Cadeia Pública de Porto Alegre teve aporte de R$ 139 milhões e foi inaugurada por Leite na quarta (10/9) -Foto: Vitor Rosa
Obras Há 12 horas

Construção da Cadeia Pública de Porto Alegre envolveu desafios e trabalho conjunto de secretarias

A construção da nova Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), inaugurada na quarta-feira (10/9), pelo governador Eduardo Leite , foi desafiadora. Alé...

 -
Fazenda Há 12 horas

Preço médio dos alimentos tem queda em agosto no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, registrou em agosto o segundo recuo consecutivo do ano,...

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 8 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,080,12 +0,63%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias