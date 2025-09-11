Sexta, 12 de Setembro de 2025
Ganha-Ganha Farroupilha transforma o centro de Porto Alegre em palco da cultura gaúcha

Em mais uma ação do Ganha-Ganha Farroupilha, o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi palco de uma série de shows de cantores nativista...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/09/2025 às 19h47
Ganha-Ganha Farroupilha leva cultura para espaços urbanos e comerciais, movimentando economia e fortalecendo identidade gaúcha -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Em mais uma ação do Ganha-Ganha Farroupilha, o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi palco de uma série de shows de cantores nativistas na quinta-feira (11/9). Intitulada de “Caravana Farroupilha”, a iniciativa contou com as apresentações de Lara Rossato, Paulo Costa, Débora Madrid, Pirisca Greco e Joca Martins e animou quem passava em frente ao Mercado Público.

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha é promovida pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Cultura (Sedac), de Turismo (Setur) e de Comunicação (Secom).

Artistas gaúchos participam de ações da campanha por todo o Estado -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Surpreender os consumidores com a cultura gaúcha

O Ganha-Ganha Farroupilha vem realizando uma série de ações pelo Estado que buscam mobilizar o comércio neste mês de festejos farroupilhas. São que vão desde o cantor João Luiz Corrêa trabalhando de garçom por um dia até levar uma égua para ser domada nos corredores de um shopping da Capital , reforçando o objetivo da campanha de promover a cultura tradicionalista enquanto impulsiona a economia local. No interior, também ocorrem ações como a passagem da Chama Crioula por shoppings de Passo Fundo .

Consumidores encontram descontos nas lojas participantes e podem concorrer a prêmios no Nota Fiscal Gaúcha -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, falou do impacto da campanha, que iniciou sua divulgação no sábado (6/9), na 48ª Expointer .

“Essa campanha é uma demonstração de que tradição e inovação podem caminhar juntas. Ao levar a cultura gaúcha para os espaços urbanos e comerciais, estamos fortalecendo nossa identidade, movimentando a economia e criando experiências que emocionam e conectam as pessoas com o que há de mais autêntico no Rio Grande do Sul. É o nosso jeito de celebrar setembro com orgulho, trabalho e pertencimento.”, disse o secretário.


Caravana Farroupilha animou quem passou em frente ao Mercado Público de Porto Alegre -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Ganha-Ganha Farroupilha

A proposta da campanha é impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista.

Além das atrações culturais, o Ganha-Ganha Farroupilha oferece descontos especiais, sorteios e ações promocionais em diversos estabelecimentos comerciais. A iniciativa oferece R$ 450 mil em prêmio via sorteio e prêmios realizados pelo Nota Fiscal Gaúcha. O Ganha-Ganha Farroupilha começou em 6 de setembro e vai até o dia 21 de setembro.

Campanha Ganha-Ganha Farroupilha vai até 21 de setembro -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Texto: Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom

