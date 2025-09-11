Sexta, 12 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Preço médio dos alimentos tem queda em agosto no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, registrou em agosto o segundo recuo consecutivo do ano,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/09/2025 às 17h02
Preço médio dos alimentos tem queda em agosto no Rio Grande do Sul
-

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, registrou em agosto o segundo recuo consecutivo do ano, com queda de 0,75% em relação ao mês anterior. O custo da cesta, composta pelos 65 itens mais consumidos pelos gaúchos, caiu para R$ 286,65, o menor valor desde novembro de 2024. No acumulado de 2025, o índice apresenta redução de 0,29%.

O maior recuo de agosto foi observado na região do Alto da Serra do Botucaraí, que abrange municípios como Soledade e Espumoso. O preço médio da cesta caiu para R$ 286,92, queda de 2,36% em relação a julho. O segundo maior recuo ocorreu no Vale do Rio Pardo, com retração de 2,26%, fechando o mês de agosto em R$ 280,83. Com exceção da Serra, que manteve estabilidade, todas as demais regiões do Estado registraram queda no custo médio dos alimentos.

Apesar da retração de 1,41% em agosto, a região das Hortênsias continua com a cesta mais cara do Estado, com preço médio de R$ 305,15, cerca de 5% acima da média do Rio Grande do Sul. A região com preço mais em conta segue sendo o Jacuí Centro, onde a cesta custou R$ 266,67 em agosto. A diferença regional entre o maior e menor preço regional chega a quase 15%.

Boletim de Preços Dinâmicos

Os dados estão publicados no Boletim de Preços Dinâmicos e disponíveis no Painel de Preços Dinâmicos , lançado na semana passada. Elaborado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, o material acompanha a variação de preço no varejo dos 65 itens de consumo mais presentes na mesa dos gaúchos, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento é elaborado em cima dos registros das notas fiscais eletrônicas do varejo, uma iniciativa alinhada ao objetivo do governo de transformar a base de dados do Estado em informações úteis para a população.

Tomate, ovo e carnes mais baratos

Entre os 12 grupos analisados, o de hortaliças teve a maior queda no preço médio, com recuo de 8,56% frente a julho. A retração foi puxada pelo tomate, que caiu 22,2%, sendo vendido a R$ 6,99 o quilo nos supermercados. A cebola também segue em queda, custando em média R$ 2,95 o quilo, declínio de 5,4% no mês.

O grupo de aves e ovos também teve forte recuo em agosto, com queda de 4,13% no preço médio. A redução foi impulsionada pela coxa de frango, custando cerca de R$ 12 o quilo, valor 7,5% menor do que em julho. O ovo de galinha seguiu em retração, com recuo de 1,26%, encontrado a uma média de R$ 11,88 o quilo.

Itens básicos da alimentação, como arroz branco e feijão preto, seguem em ritmo de queda. O valor do cereal caiu 3,90%, vendido a uma média de R$ 3,65 o quilo. Já a leguminosa teve retração de 3,64%, encontrada a uma média de R$ 5,29 o quilo. No acumulado do ano, ambos já assinalam recuo superior a 30% no preço médio.

As carnes também assinalaram redução no Estado, com queda de 0,78% em agosto. Nenhum dos cortes pesquisados teve alta no período, com destaque para a paleta com queda de 2,80% e a costela com recuo de 1,41%. A maior retração foi registrada na Fronteira Noroeste, onde a queda chegou a 3,18%.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom


Durante encontro, foi apresentada a 2ª edição do Boletim Técnico Perfil Racial das Pessoas Privadas de Liberdade no RS
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, juntamente com o Conselho Penitenciário
Geral Há 8 horas

Caminhos da Reportagem da TV Brasil vence 2º Prêmio do Judiciário

Duas produções se destacaram por abordar democracia e eleições

 Subsecretária do Tesouro do Estado, Juliana Debaquer (à direita), e o gerente do projeto de precificação, Israel Campos Fama
Fazenda Há 8 horas

Projetos sobre gestão fiscal inteligente do governo do Estado são destaque em evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Dois projetos do governo do Estado, executados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram apresentados para autoridades fiscais de diversos países

 Ganha-Ganha Farroupilha leva cultura para espaços urbanos e comerciais, movimentando economia e fortalecendo identidade gaúcha
Desenvolvimento Há 9 horas

Ganha-Ganha Farroupilha transforma o centro de Porto Alegre em palco da cultura gaúcha

Em mais uma ação do Ganha-Ganha Farroupilha, o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi palco de uma série de shows de cantores nativista

 Obra histórica, a Cadeia Pública de Porto Alegre teve aporte de R$ 139 milhões e foi inaugurada por Leite na quarta (10/9)
Obras Há 11 horas

Construção da Cadeia Pública de Porto Alegre envolveu desafios e trabalho conjunto de secretarias

A construção da nova Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), inaugurada na quarta-feira (10/9), pelo governador Eduardo Leite , foi desafiadora. Alé

