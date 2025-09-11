Sexta, 12 de Setembro de 2025
EBC tem finalistas no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa

No total, 112 jornalistas e 72 veículos do país seguem na disputa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 16h47
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Brasil , Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estão entre os finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar. Patrícia Serrão, Paula Labossière, Raíssa Saraiva e Tâmara Freire concorrem ao Top 25+ Jornalistas e também nas categorias regionais do Centro-Oeste e Sudeste. Já a Agência Brasil concorre na categoria "Agência de Notícias" e a Radioagência Nacional na categoria "Sites ou portal". O Podcast VideBula , da Radioagência Nacional , também é finalista na categoria "Áudio".

No total, 112 jornalistas e 72 veículos seguem na disputa após as votações no 1º turno. Dentre os concorrentes, 33 jornalistas estão na disputa em mais de uma categoria, caso das profissionais da EBC . A premiação destaca o trabalho de jornalistas e veículos de comunicação que mais se destacaram com reportagens sobre saúde, ciência e bem-estar.

A votação é aberta ao público e vai até o dia 19 de setembro. Os eleitores podem selecionar seus cinco preferidos e a pontuação é dada de acordo com a posição escolhida para cada profissional. Para votar, basta acessar o link do prêmio .

A cerimônia de premiação será no dia 27 de novembro, em um evento que promete reunir os principais nomes da imprensa brasileira e celebrar o trabalho dos profissionais que se destacaram durante o ano.

Esse reconhecimento reforça o papel da EBC e seus jornalistas na promoção de informações relevantes e de qualidade para o público brasileiro, especialmente nas áreas de saúde, ciência e bem-estar, temas que, mais do que nunca, têm sido essenciais para a sociedade.

Sobre o prêmio

O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar chega à sua quinta edição como uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Indicados da EBC por categoria:

Jornalistas:

  • Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
  • Paula Labossière - Agência Brasil
  • Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional
  • Tâmara Freire - Agência Brasil

Jornalistas - Regional Centro-Oeste:

  • Paula Labossière - Agência Brasil
  • Raíssa Saraiva - Radioagência Nacional

Jornalistas - Regional Sudeste:

  • Patrícia Serrão - Radioagência Nacional
  • Tâmara Freire - Agência Brasil

Site ou portal:

  • Radioagência Nacional

Agência de Notícias:

  • Agência Brasil

Podcast/Programa de Rádio

  • VideBula
Durante encontro, foi apresentada a 2ª edição do Boletim Técnico Perfil Racial das Pessoas Privadas de Liberdade no RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, juntamente com o Conselho Penitenciário, ...
Geral Há 8 horas

Caminhos da Reportagem da TV Brasil vence 2º Prêmio do Judiciário

Duas produções se destacaram por abordar democracia e eleições

 Subsecretária do Tesouro do Estado, Juliana Debaquer (à direita), e o gerente do projeto de precificação, Israel Campos Fama -Foto: Ascom Sefaz/Tesouro do Estado
Fazenda Há 8 horas

Projetos sobre gestão fiscal inteligente do governo do Estado são destaque em evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Dois projetos do governo do Estado, executados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), foram apresentados para autoridades fiscais de diversos países d...

 Ganha-Ganha Farroupilha leva cultura para espaços urbanos e comerciais, movimentando economia e fortalecendo identidade gaúcha -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 9 horas

Ganha-Ganha Farroupilha transforma o centro de Porto Alegre em palco da cultura gaúcha

Em mais uma ação do Ganha-Ganha Farroupilha, o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, foi palco de uma série de shows de cantores nativista...

 Obra histórica, a Cadeia Pública de Porto Alegre teve aporte de R$ 139 milhões e foi inaugurada por Leite na quarta (10/9) -Foto: Vitor Rosa
Obras Há 11 horas

Construção da Cadeia Pública de Porto Alegre envolveu desafios e trabalho conjunto de secretarias

A construção da nova Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), inaugurada na quarta-feira (10/9), pelo governador Eduardo Leite , foi desafiadora. Alé...

