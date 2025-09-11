Quinta, 11 de Setembro de 2025
11°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Segue para sanção aumento de produtos da agricultura familiar na merenda

Seguiu para a sanção presidencial o projeto de lei que aumenta de 30% para 45% o valor mínimo de recursos da merenda escolar que devem ser usados n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/09/2025 às 15h48
Segue para sanção aumento de produtos da agricultura familiar na merenda
Programa nacional de merendas terá que investir mais recursos para comprar da agricultura familiar - Foto: Arlesson Sicsú/SEMCOM

Seguiu para a sanção presidencial o projeto de lei que aumenta de 30% para 45% o valor mínimo de recursos da merenda escolar que devem ser usados na compra de alimentos diretamente da agricultura familiar ( PL 2205/2022 ). O texto, com origem na Câmara dos Deputados, foi aprimorado pelo Senado e confirmado pela Câmara na terça-feira (10).

O projeto, da deputada Luizianne Lins (PT-CE), foi apresentado originalmente em 2015 para garantir um prazo mínimo de validade para os alimentos entregues ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que garante a merenda escolar para alunos da rede pública. Ele foi aprovado em 2021 pela Câmara.

A ampliação no percentual mínimo da aplicação dos recursos do programa na aquisição alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural foi uma mudança feita pelo Senado, com a relatoria da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB). Pelo texto, o percentual sobe dos 30% atuais para 45%. Os senadores aprovaram o projeto em junho .

Entre os empreendimentos da agricultura familiar, devem ser priorizados os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres.

Validade

A versão final do texto exige que os alimentos comprados pelo Pnae sejam entregues às escolas com prazo restante de validade igual ou superior à metade do período entre a data de fabricação e a data final de validade. A norma será aplicada aos gêneros alimentícios que possuem obrigatoriedade de determinação do prazo de validade.

O texto, no entanto, dispensa dessa obrigatoriedade os alimentos comprados da agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural e de suas organizações, geralmente fornecidos in natura.

O projeto aprovado também estabelece que os conselhos de alimentação escolar deverão zelar pela variabilidade dos alimentos. Caberá ainda aos conselheiros controlar o cumprimento da data de validade determinada pelo projeto.

Para o relator na Câmara, deputado Florentino Neto (PT-PI), as alterações feitas pelo Senado ajudaram a melhorar o texto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senadores conduziram sessão com convidados da homenagem ao Conselho Federal de Medicina - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Sessão em homenagem aos 80 anos do CFM destaca novos desafios dos médicos

Há 80 anos à frente da fiscalização e da normatização do exercício médico no Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) foi homenageado nesta qui...

 A senadora Augusta Brito relatou o projeto - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Agricultor que perder safra poderá ter acesso facilitado a benefício

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou na quarta-feira (10) projeto de lei que diminui a perda mínima de safra para que o agricu...

 Dra. Eudócia na reunião que definiu indicações de recursos: prefeituras e fundos municipais de saúde são beneficiados - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CAS aprova 251 novas emendas ao Orçamento, no valor de R$ 220 milhões

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quinta-feira (11) mais um conjunto de emendas do colegiado ao Orçamento de 2025. Sob a relatoria...

 Ahmad Oliveira falando à CPMI ao lado do presidente, senador Carlos Viana - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Ex-ministro diz que só soube de fraudes no INSS em 2023, após operação da PF

O ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira disse que só soube de descontos irregulares em benefícios de aposentados em 2023, após a deflag...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 21 horas

Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Izalci Lucas (PL-DF) comentou o voto do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-pres...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 22°
24° Sensação
2.88 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sexta
21° 10°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 13°
Segunda
25° 16°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 12 minutos

Comissão de Direitos Humanos aprova política de fomento à produção cultural negra
Geral Há 12 minutos

Incêndio atinge galpão na capital paulista
Senado Federal Há 12 minutos

Segue para sanção aumento de produtos da agricultura familiar na merenda
Agricultura Há 28 minutos

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC
Planejamento Há 28 minutos

Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,28%
Euro
R$ 6,32 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 652,704,05 +0,46%
Ibovespa
143,274,50 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias