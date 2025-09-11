Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), lançou a segunda edição da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul, agora em formato digital interativo. O material foi produzido pelo Departamento de Planejamento Governamental (Deplan) e pela Divisão de Geografia e Cartografia, ligadas à SPGG.

O conteúdo está disponível no Geoportal/RS da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE-RS). A plataforma, desenvolvida com tecnologia ArcGIS Enterprise, permite ao usuário explorar a história da divisão político-administrativa dos 497 municípios gaúchos.

Visual dinâmico e interativo

Inspirada na estrutura de uma árvore genealógica, a plataforma mapeia de forma visual e acessível as emancipações municipais. O conteúdo apresenta o processo de evolução territorial do Estado, trazendo informações sobre a criação das primeiras vilas e o movimento de expansão ocorrido nas décadas de 1980 e 1990, quando o mapa do Rio Grande do Sul, praticamente, duplicou sua quantidade de municípios.

A nova versão da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul reúne dados históricos, marcos legais e referências cartográficas em um painel dinâmico e interativo.

Além de apoiar gestores, o recurso pode ser utilizado por educadores e alunos como material didático e objeto de aprendizado sobre a formação político-administrativa do Estado.

Apoio ao planejamento dos municípios

O trabalho técnico assegura que os registros estejam em conformidade com a legislação vigente, os parâmetros cartográficos e as normas aplicáveis à criação e reorganização municipal.

"Esta ferramenta contribui para o planejamento territorial e a gestão pública, ao reunir de forma articulada os aspectos legais, espaciais e administrativos da formação dos municípios”, destaca a diretora do Deplan da SPGG, Luciana Gianluppi.



A primeira edição, em formato livro, segue disponível para download.