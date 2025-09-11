Quinta, 11 de Setembro de 2025
Alerta vermelho: baixa umidade do ar atinge três estados e o DF

Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/09/2025 às 15h03
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso meteorológico vermelho, que indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar nesta quinta-feira (11). Minas Gerais, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal poderão registrar umidade relativa abaixo 12% na tarde de hoje. O aviso irá vigorar entre 13h e 18h.

De acordo com o Inmet, 390 municípios estão na área coberta pelo alerta vermelho. O aviso cobre todo o Distrito Federal, além do Centro, Leste e Sul Goiano; Norte, Noroeste, Oeste, Sul e Sudoeste de Minas, além da região do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba. Em São Paulo, o aviso engloba as regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e Campinas. Confira no mapa abaixo.

Alerta Laranja

Além do aviso meteorológico vermelho, há ainda um alerta laranja em vigor, também relativo à baixa umidade, que indica perigo. Neste caso, as regiões afetadas deverão enfrentar uma umidade relativa variando entre 20% e 12%, desde às 13h até as 18h de hoje. O aviso atinge, além dos estados já cobertos pelo alerta vermelho, o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Ao todo, mais de 1,6 mil municípios estão incluídos na área. Confira no mapa abaixo.

Cuidados

O Inmet alerta que, em caso de baixa umidade, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, dor de cabeça, risco de doenças pulmonares, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, não se expor ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas. Há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

