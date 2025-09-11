Quinta, 11 de Setembro de 2025
Comissão aprova proposta que permite viagens compartilhadas em táxis

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/09/2025 às 14h47
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 314/24 , do deputado Henrique Júnior (PL-MA), que permite o compartilhamento de viagens de táxi por mais passageiros. O texto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a Lei 12.468/11 , que regulamenta a profissão de taxista.

Atualmente, a Política Nacional de Mobilidade Urbana já prevê viagens compartilhadas no transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativos de celular, como Uber e outros.

A comissão aprovou a proposta conforme a recomendação do relator, o deputado Max Lemos (PDT-RJ). “A iniciativa é oportuna, pois alinha a legislação com a realidade das novas modalidades de transporte e com as necessidades crescentes das cidades”, destacou ele.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

