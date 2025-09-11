Quinta, 11 de Setembro de 2025
Comissão de Segurança discute combate à pedofilia digital no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (16), audiência pública para discutir o combate à pedofilia...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/09/2025 às 14h17

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (16), audiência pública para discutir o combate à pedofilia digital no Brasil. O debate está marcado para as 16h30, no plenário 6.

A reunião foi solicitada pela deputada Delegada Ione (Avante-MG). O objetivo é:

  • apresentar dados atualizados sobre pedofilia digital no País;
  • discutir os desafios e os avanços nas investigações e no processo penal;
  • propor estratégias de prevenção; e
  • avaliar se há necessidade de mudança nas leis.

O que é pedofilia digital
Segundo a deputada, a pedofilia digital envolve crimes como:

  • aliciamento on-line (também chamado de grooming );
  • exploração sexual; e
  • manipulação psicológica das vítimas.

"Estatísticas recentes apontam crescimento expressivo das denúncias de crimes dessa natureza", afirma a parlamentar.

Ainda de acordo com Delegada Ione, o combate a esses crimes enfrenta desafios, como o uso de tecnologia avançada por redes criminosas, a dificuldade de rastreamento em ambientes virtuais e a necessidade de atualização constante das leis e dos recursos utilizados pelas autoridades.

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
