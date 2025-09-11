Comissão de Segurança discute combate à pedofilia digital no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza, na próxima terça-feira (16), audiência pública para discutir o combate à pedofilia digital no Brasil. O debate está marcado para as 16h30, no plenário 6.
A reunião foi solicitada pela deputada Delegada Ione (Avante-MG). O objetivo é:
O que é pedofilia digital
Segundo a deputada, a pedofilia digital envolve crimes como:
"Estatísticas recentes apontam crescimento expressivo das denúncias de crimes dessa natureza", afirma a parlamentar.
Ainda de acordo com Delegada Ione, o combate a esses crimes enfrenta desafios, como o uso de tecnologia avançada por redes criminosas, a dificuldade de rastreamento em ambientes virtuais e a necessidade de atualização constante das leis e dos recursos utilizados pelas autoridades.