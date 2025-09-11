Curso de ensino à distância Democratizando BIM está com inscrições abertas

A partir desta quinta-feira (11/9), estão abertas as inscrições para o curso de ensino à distância (EAD) “Democratizando BIM: agentes públicos do Rio Grande do Sul”, voltado para servidores municipais e estaduais que atuam com contratações de obras e serviços. A ação resulta da parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com apoio da Escola de Governo (EGov). As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro.

Com carga horária de 18h, o curso é online e gratuito, com foco em gestão de BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) aplicada à Nova Lei de Licitações (14.133/21). Os participantes recebem certificado, pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ao concluírem as aulas dentro do prazo de 20 dias.

Ensino à distância

O curso EAD amplia o alcance da Caravana Democratizando BIM, realizada presencialmente em Porto Alegre no mês de junho. O conteúdo, prático e aplicável ao dia a dia, traz temas como contratações com BIM, estudos técnicos preliminares, termos de referência e estudos de caso. O objetivo da capacitação é apoiar as ações previstas na política estadual de BIM e contribuir com a estratégia BIM BR, levando orientação às equipes gaúchas.

BIM

A metodologia BIM é o conjunto de tecnologias e processos que permitem o uso de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo. Tem por finalidade a melhoria na qualidade das obras e dos serviços de engenharia e arquitetura.

O Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM (LaBIM) , vinculado à Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), é destinado à implementação, pesquisa, desenvolvimento e disseminação da tecnologia BIM no âmbito da administração pública estadual em conformidade com a Estratégia BIMGov-BR. O laboratório está localizado no terceiro andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.