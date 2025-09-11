Quinta, 11 de Setembro de 2025
11°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Curso de ensino à distância Democratizando BIM está com inscrições abertas

A partir desta quinta-feira (11/9), estão abertas as inscrições para o curso de ensino à distância (EAD) “Democratizando BIM: agentes públicos do R...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/09/2025 às 12h46
Curso de ensino à distância Democratizando BIM está com inscrições abertas
-

A partir desta quinta-feira (11/9), estão abertas as inscrições para o curso de ensino à distância (EAD) “Democratizando BIM: agentes públicos do Rio Grande do Sul”, voltado para servidores municipais e estaduais que atuam com contratações de obras e serviços. A ação resulta da parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com apoio da Escola de Governo (EGov). As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro.

Com carga horária de 18h, o curso é online e gratuito, com foco em gestão de BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção) aplicada à Nova Lei de Licitações (14.133/21). Os participantes recebem certificado, pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ao concluírem as aulas dentro do prazo de 20 dias.

Ensino à distância

O curso EAD amplia o alcance da Caravana Democratizando BIM, realizada presencialmente em Porto Alegre no mês de junho. O conteúdo, prático e aplicável ao dia a dia, traz temas como contratações com BIM, estudos técnicos preliminares, termos de referência e estudos de caso. O objetivo da capacitação é apoiar as ações previstas na política estadual de BIM e contribuir com a estratégia BIM BR, levando orientação às equipes gaúchas.

BIM

A metodologia BIM é o conjunto de tecnologias e processos que permitem o uso de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo. Tem por finalidade a melhoria na qualidade das obras e dos serviços de engenharia e arquitetura.

O Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM (LaBIM) , vinculado à Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), é destinado à implementação, pesquisa, desenvolvimento e disseminação da tecnologia BIM no âmbito da administração pública estadual em conformidade com a Estratégia BIMGov-BR. O laboratório está localizado no terceiro andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Texto: Karine Paixão/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 minutos

Incêndio atinge galpão na capital paulista

Empresa de aviamentos funciona no local

 -
Planejamento Há 25 minutos

Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), lançou a segunda edição da Genealogia dos Municípios do Ri...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 53 minutos

Alerta vermelho: baixa umidade do ar atinge três estados e o DF

Nesses locais, a umidade pode ficar abaixo de 12% nesta quinta-feira

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Morre, em Brasília, Roseli Faria, referência em políticas públicas

Economista lutou pela implementação da política de cotas raciais

 Além da certificação, os alunos também receberam kits de ferramentas ou materiais, no valor de R$ 1,5 mil -Foto: Fredy Vieira/Ascom Sedes
Desenvolvimento Há 4 horas

Projeto Emancipa Família Gaúcha forma primeiras turmas

Foi realizada, na quarta-feira (10/9), a cerimônia de formatura das cinco primeiras turmas dos cursos de capacitação do projeto Emancipa Família Ga...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 22°
24° Sensação
2.88 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sexta
21° 10°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 13°
Segunda
25° 16°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Agricultura Há 12 minutos

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC
Planejamento Há 13 minutos

Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva hortas escolares e coletivas
Economia Há 27 minutos

INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos
Economia Há 27 minutos

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,25%
Euro
R$ 6,32 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 652,526,41 +0,40%
Ibovespa
143,331,61 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias