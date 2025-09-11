Projeto Emancipa Família Gaúcha forma primeiras turmas

Além da certificação, os alunos também receberam kits de ferramentas ou materiais, no valor de R$ 1,5 mil -Foto: Fredy Vieira/Ascom Sedes

Foi realizada, na quarta-feira (10/9), a cerimônia de formatura das cinco primeiras turmas dos cursos de capacitação do projeto Emancipa Família Gaúcha , iniciativa promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e executada pela Central Única das Favelas (Cufa-RS). O evento ocorreu na sede da Asnúcleo, em Guaíba, onde 99 alunos receberam as certificações nos cursos de Gastronomia, Auxiliar Administrativo, Informática e Manicure.

O titular da Sedes, Beto Fantinel, ressaltou a importância da iniciativa. “O Emancipa Família Gaúcha está oferecendo cursos de qualificação que preparam, qualificam, que acolhem e garantem a participação de cada um. O kit de materiais entregue é um incentivo pra que vocês possam protagonizar a transformação. Isso vai impactar a vida da família de vocês, da comunidade e do desenvolvimento do município de Guaíba. Parabéns a vocês pela conclusão dessa etapa”, afirmou.

Além da certificação, os alunos também receberam kits de ferramentas ou materiais, no valor de R$ 1.500, que serão utilizados para o exercício das atividades relacionadas ao curso concluído.

Alunos destacam a importância da iniciativa

A aluna do curso de Informática, Angelita de Lima, contou que a experiência a ajudou com o próprio negócio de estamparia. “Foi maravilhoso porque ajudou a engrenar no meu negócio. Tô conseguindo fazer o serviço andar melhor com todo o aprendizado que eu adquiri. O sentimento hoje é de realização”, comemorou.

“Estamos muito felizes em estar aqui com vocês, hoje, nesse momento tão importante pra vocês e muito empolgados pra entregar a certificação e o kit, que ficou muito bonito. Então parabéns a todos, aos familiares e desejamos muito sucesso a vocês”, enfatizou o Presidente da Cufa-RS, Junior Torres.

“Quero parabenizar a todos que participaram do curso. Fazer um curso hoje é muito importante porque o mercado de trabalho exige isso. Então eu fico muito feliz por vocês”, comentou o Chefe de Gabinete da Vice-prefeita de Guaíba, Renato Oliveira Assis.

Emancipa Família Gaúcha

O projeto é uma iniciativa voltada para capacitação profissional de 2.200 pessoas em situação de vulnerabilidade social residentes em 27 municípios das regiões Metropolitana, Central, Sul, Serra e Vale do Taquari e que tenham sido afetadas pelas enchentes de abril e maio de 2024.

Para a execução, a Cufa-RS recebeu o repasse de R$ 6,57 milhões, via Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Socioprodutiva (Feaisp – Desenvolvimento Social).

Nas próximas semanas, estão previstas as formaturas de mais de 400 alunos nas cidades de Canoas, Esteio, Eldorado do Sul e Sapucaia do Sul.

O Emancipa Família Gaúcha faz parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Texto: Ascom Sedes

Edição: Secom