Quinta, 11 de Setembro de 2025
11°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Produção tradicional de cachaça em Paraty é tema de documentário da TV Câmara

Realizado com o apoio do Sebrae, documentário mostra que essa atividade não é apenas econômica, mas um elo com a história, a cultura e a identidade...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/09/2025 às 11h02

A produção de cachaça em Paraty, reconhecida como Indicação Geográfica desde 2007, é mais do que uma atividade econômica: é um elo com a história, a cultura e a identidade da região. A partir desta semana, um documentário da TV Câmara, realizado com apoio do Sebrae, mergulha nesse universo, revelando a paixão e a resiliência dos produtores que mantêm viva essa tradição.

A produção "Onde a Serra Encontra o Mar" relembra que a história da cachaça em Paraty remonta aos primeiros engenhos do Brasil. O produtor do alambique Coqueiro, Eduardo Mello, conta que a ideia dos pioneiros era extrair açúcar. No entanto, a abundância de chuvas e a umidade do solo não favoreciam o produto. Com isso, o plantio da cana acabou sendo direcionado para a produção de cachaça.

Mello ressalta que a cachaça exige dedicação de ponta a ponta, desde a matéria-prima até o fermento caiçara, feito com elementos do próprio engenho. "A gente respira cachaça, vive cachaça. Nós produzimos cachaça aqui por amor”, comenta. O produtor conta que sua família é uma das poucas que mantiveram a produção de modo ininterrupto.

A qualidade da cachaça de Paraty sempre foi um diferencial, como destaca Maria Izabel, produtora do alambique que leva seu nome: "Paraty tem essa tradição, porque a qualidade da cachaça se destacava”. Ela diz que há registros históricos que mostram que, durante o período do Brasil Colônia, o produto já possuía um preço diferenciado na Europa. “É o que a gente chama de terroir”, diz a produtora, referindo-se às características únicas da região.

A produtora reviveu a tradição da cachaça em sua família, que remonta ao século 18, mas havia sido interrompida no século 20. "Quando eu nasci, já não se fazia cachaça. Eu vim morar nesse sítio em 1988, morei durante muitos anos sem energia elétrica, sem estrada”, comenta Izabel. Para retomar a produção, ela conta que teve a mentoria de um mestre cachaceiro que a ensinou a preparar o fermento, destilar e identificar os momentos de separação da cabeça, coração e cauda da cachaça (frações do líquido que são separadas para obter um produto de qualidade e seguro para o consumo).

A filosofia de produção em Paraty, hoje, vai muito além do lucro. Maria Izabel descreve seu alambique como um organismo: "Eu falo que é orgânico, porque acaba funcionando tudo como um organismo. Tudo uma coisa só. O espaço faz parte da produção. Eu não vou destruir para plantar cana e produzir mais." Ela comenta que valoriza a diversidade e a sustentabilidade, não removendo árvores que sombreiam a cana, o que, segundo Izabel, ajuda a prevenir pragas.

A coordenadora de Negócios de Base Tecnológica do Sebrae, Hulda Giesbrecht, diz que o reconhecimento como Indicação Geográfica contribuiu para conferir ao produto da região a garantia das suas qualidades, com base na sua origem, como as condições de clima, o tipo de solo e as tradições relacionadas ao saber-fazer. “As Indicações Geográficas possuem duas funções principais: agregar valor ao produto e proteger a região produtora”, acrescenta.

No início do ano, outro documentário produzido pela TV Câmara, com apoio do Sebrae, conquistou o prêmio de Melhor Curta-Metragem de Meio Ambiente/Natureza no Festival Internacional de Cinema de Kodaikanal, no sul da Índia. O documentário "Ilha do Ferro – a Arte do Imaginário" foi filmado na comunidade da Ilha do Ferro, no município de Pão de Açúcar (AL), em 2024.

Serviço
O documentário “Onde a Serra Encontra o Mar” estreia nesta quinta-feira (11), às 20h30, na TV Câmara. O programa será reprisado:
• Sexta-feira (12): 13h
• Sábado (13): 0h, 17h30, 22h
• Domingo (14): 8h, 16h30 e 22h30
• Terça-feira (16): 7h

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mário Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva hortas escolares e coletivas

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova dedução do IR de gastos com cuidador de pessoa com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que prevê o controle digital da frequência dos alunos nas escolas

A proposta segue em análise na Câmara

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que obriga planos de saúde a fornecerem carteiras físicas para usuários

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proposta que permite viagens compartilhadas em táxis

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 22°
24° Sensação
2.88 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sexta
21° 10°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 13°
Segunda
25° 16°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Agricultura Há 12 minutos

Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC
Planejamento Há 13 minutos

Governo do Estado lança nova versão interativa da Genealogia dos Municípios do Rio Grande do Sul
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva hortas escolares e coletivas
Economia Há 27 minutos

INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos
Economia Há 27 minutos

Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,25%
Euro
R$ 6,32 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 652,526,41 +0,40%
Ibovespa
143,331,61 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias