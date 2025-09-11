Inscrições para 3ª edição da Corrida do Servidor abrem nesta quinta-feira (11)

Foram abertas, nesta quinta-feira (11/9), as inscrições para a 3ª edição da Corrida do Servidor, evento anual de atletismo realizado pelo Governo do Rio Grande do Sul cujo público-alvo são os servidores públicos do Poder Executivo estadual. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas on-line ou em uma unidade do Sesc no Estado.

As inscrições podem ser feitas até 26 de setembro ou até o número de 2.500 participantes ser alcançado. A corrida será em 19 de outubro, a partir das 8h30, e faz parte da programação da Semana do Servidor 2025.

Poderão disputar a corrida os servidores públicos do Poder Executivo do Estado e até um dependente, que correrá com a mesma identidade funcional do servidor. As disputas serão para as distâncias de três, cinco e dez quilômetros nos naipes masculino e feminino, com divisão em sete categorias de idade.

Também haverá caminhada, com percurso de três quilômetros, e Corrida Kids, destinada a crianças a partir de três anos. A largada da Corrida do Servidor será às 8h30, na Rótula das Cuias (localizada próxima ao Parque Harmonia), em Porto Alegre, e seguirá pela Orla do Guaíba.

A idade mínima para participação na prova adulta é de 16 anos, considerando-se aptos todos os nascidos a partir de 2009. Para a faixa etária de participantes de 16 e 17 anos, somente as distâncias de três e cinco quilômetros poderão ser percorridas, conforme as regras da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A 3ª Corrida do Servidor é promovida pelo governo do Estado e organizada pela Fecomércio Sesc Rio Grande do Sul, Unidade Azenha.

Kits da prova

Os kits da corrida poderão ser retirados pelos servidores do Estado ou dependentes inscritos, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto. Para a retirada dos kits, recomenda-se a doação de 1 kg de alimento não perecível, o qual será doado a instituições de Porto Alegre.

A ação de entrega dos kits da corrida ocorrerá no térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, entre 9h e 18h dos dias 16 e 17 de outubro. Os participantes da caminhada receberão o kit no dia da prova.

Premiação

Receberão troféus os três primeiros colocados das corridas nos naipes masculino e feminino nas três distâncias. Também serão distribuídas medalhas aos três primeiros colocados de todas as faixas etárias adultas, separadas entre masculino e feminino, nas três distâncias. Para efeito de categoria, valerá o ano de nascimento dos atletas, e todos que completarem as provas receberão medalha de participação.

Semana do Servidor

A Semana do Servidor 2025, que ocorre entre 13 e 24 de outubro, é uma iniciativa da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) em parceria com as secretarias da Cultura, do Esporte e Lazer e da Saúde.