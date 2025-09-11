Quinta, 11 de Setembro de 2025
PRF e PC realizam apreensão de uma tonelada e meia de maconha em Erechim

Operação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de dois homens e na interceptação de caminhão e carro batedor na BR-153.

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
11/09/2025 às 10h35
PRF e PC realizam apreensão de uma tonelada e meia de maconha em Erechim
(Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira, (10), a PRF, em operação conjunta com a PC, realizou a apreensão de uma tonelada e meia de maconha. A ação, que resultou na prisão de dois homens, ocorreu na BR-153 em Erechim.

Durante operação conjunta de combate ao crime, policiais da PRF e da PC, de posse de informações a respeito de um caminhão que estaria sendo usado para transportar ilícitos e de um Citroën C3 que seguia mais adiante com o intuito de identificar a presença de fiscalização nas rodovias, realizaram barreiras em pontos estratégicos.

Os veículos foram localizados em Erechim. O motorista do caminhão, com placas de Santiago, obedeceu à ordem de parada e foi preso assim que os policiais constataram que havia dezenas de pacotes de maconha na carroceria do veículo, totalizando uma tonelada e meia de maconha. Já o motorista do C3, emplacado em Alvorada, desobedeceu às ordens dos policiais e seguiu em fuga até ser abordado pelo helicóptero da PC que prestava apoio na operação e seguiu em seu encalço até a interceptação dentro de Erechim, no bairro Aeroporto.

Os motoristas foram presos e encaminhados à Polícia Civil com os veículos e a maconha apreendida.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Policia Civil)
