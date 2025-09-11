Confiança, uma palavra que vai muito além do significado do dicionário

Um gesto simples, mas carregado de significado, mostrou recentemente o verdadeiro valor da palavra confiança. O portelense Ólmes Roque Bertha, foi fazer uma viagem para em Porto Alegre, levou seu celular para conserto em uma loja da capital.

Durante o atendimento, o responsável pelo estabelecimento explicou que não possuía a peça necessária em estoque e que precisaria buscá-la em outro local. O detalhe é que ele estava sozinho na loja e não poderia deixá-la fechada.

Diante da situação, Ólmes se prontificou a ajudar. Com naturalidade, ofereceu-se para cuidar do espaço enquanto o atendente se ausentava em busca da peça. Foram cerca de duas horas em que o cliente permaneceu ali, garantindo que nada acontecesse.

Ao retornar, o atendente encontrou a loja em perfeita ordem e pôde realizar o conserto do aparelho. Mais do que resolver um problema técnico, o episódio demonstrou que a confiança continua sendo um valor essencial nas relações humanas.