Confiança, uma palavra que vai muito além do significado do dicionário

O portelense Ólmes Roque Bertha, foi fazer uma viagem para em Porto Alegre, levou seu celular para conserto em uma loja da capital.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
11/09/2025 às 10h34
Um gesto simples, mas carregado de significado, mostrou recentemente o verdadeiro valor da palavra confiança. O portelense Ólmes Roque Bertha, foi fazer uma viagem para em Porto Alegre, levou seu celular para conserto em uma loja da capital.

Durante o atendimento, o responsável pelo estabelecimento explicou que não possuía a peça necessária em estoque e que precisaria buscá-la em outro local. O detalhe é que ele estava sozinho na loja e não poderia deixá-la fechada.

Diante da situação, Ólmes se prontificou a ajudar. Com naturalidade, ofereceu-se para cuidar do espaço enquanto o atendente se ausentava em busca da peça. Foram cerca de duas horas em que o cliente permaneceu ali, garantindo que nada acontecesse.

Ao retornar, o atendente encontrou a loja em perfeita ordem e pôde realizar o conserto do aparelho. Mais do que resolver um problema técnico, o episódio demonstrou que a confiança continua sendo um valor essencial nas relações humanas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
