Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouviu na terça-feira (9) representantes de professores, do Ministério da Educação e do Ministério Pú...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/09/2025 às 09h32
Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouviu na terça-feira (9) representantes de professores, do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal. O objetivo foi discutir a responsabilização de gestores municipais e estaduais que não cumprem o piso salarial dos professores.

O debate focou no piso nacional do magistério da educação básica, garantido pela Lei 11.738/08 . Atualmente, esse piso é de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais.

A deputada Luciene Cavalcante (Psol-SP), autora do pedido da audiência, destacou que não há dados oficiais sobre quantas prefeituras ainda descumprem a lei, mas mencionou que existem mais de 700 denúncias em todo o país.

Para Luciene, o valor pago aos professores é muito baixo. Ela comparou o piso com salários de outras profissões de nível superior no Brasil, como médicos, advogados e jornalistas, e afirmou que os professores recebem menos da metade.

A deputada é autora do Projeto de Lei 961/23 , que considera improbidade administrativa o descumprimento do piso salarial, principalmente nas áreas de educação e saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
