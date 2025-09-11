Rio Grande do Sul tem o menor número de roubo de veículos da história

O Rio Grande do Sul está diferente. O Estado vive o momento mais seguro de sua história. Como se não bastassem as quedas consistentes dos indicadores, os números atuais são os menores desde o início da medição, em 2010. O que até então parecia algo impossível de acontecer vem ocorrendo e 2025 deverá ser mais seguro que 2024 e 2023. Agosto finalizou com o menor número de roubos de veículos da série histórica, assim como os crimes violentos letais e intencionais (CVLI). Do dia 1º ao dia 31 foram 123 delitos contra 126 apontados em junho do ano passado, uma baixa de pouco mais de 2%. No CVLI, são 92 ocorrências contra 93 apontadas em julho de 2024, que já era um recorde.

Vale destacar ainda que a cidade de Porto Alegre também registrou o menor número de roubo de veículos da série histórica. Em agosto deste ano foram 32 incidentes na capital gaúcha, 12 a menos que em junho de 2024, quando foram observadas 44 ocorrências, em uma queda de 27%.

Um dos meses mais seguros da história

Os homicídios caíram 24% na comparação com agosto de 2024, passando de 103 para 78. Já os casos de latrocínio baixaram de três para dois, queda de 33%. Nos crimes contra o patrimônio, os incidentes em transportes coletivos recuaram 23%, de 22 para 17. No campo, o abigeato continua em queda. Foram 245 situações contra 282 no mesmo período do ano passado, queda de 13%. Com isso, tais indicadores registraram os menores índices para agosto na série histórica.

Na comparação mês a mês, o Estado também apresentou retração de 12% nas ocorrências em estabelecimentos comerciais, de 364 para 322. Já os roubos a pedestre passaram de 1.237 para 1.239, enquanto as ocorrências bancárias variaram de zero para três. Os feminicídios subiram de cinco para oito.

“Os números históricos de agosto demonstram que estamos no caminho certo. Ao mesmo tempo, não diminui a nossa responsabilidade no combate à criminalidade. Seguiremos firmes e atentos a qualquer ponto fora da curva. O nosso principal objetivo é levar tranquilidade ao povo gaúcho, para que possam sair de casa para trabalhar, estudar e ter seu momento de lazer com a família. É como diz o nosso slogan: “a nossa missão é a tua segurança”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.