Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista

Ministro alega que ex-presidente apenas cogitou medidas de exceção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/09/2025 às 21h03
Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro , réu da trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022.

O ministro rejeitou integralmente a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) . O órgão queria a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A pena poderia chegar a 30 anos de prisão.

Apesar do entendimento do ministro, o placar pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus está 2 votos a 1 . Os votos pela condenação foram proferidos ontem pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino .

O ministro prossegue na leitura do voto sobre as acusações de mais cinco réus. A sessão já dura mais de dez horas .

Acusações

Bolsonaro e mais sete réus respondem pela suposta participação na elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo", com planejamento voltado ao sequestro e homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse de Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Autogolpe

Para o ministro, a PGR "adotou uma narrativa desprendida dos fatos". Segundo Fux, os atos praticados por Bolsonaro quando ele estava no cargo não podem ser entendidos como crimes.

"Resta fora dos limites semânticos do tipo penal, o comportamento do mandatário que se encontra no exercício do cargo, mas viola os deveres limites a ele inerentes, com o intuito de perpetuar-se no poder, o chamado autogolpe", afirmou.

Minuta do golpe

Fux também reconheceu que Bolsonaro apenas cogitou medidas e "não aconteceu nada" . No entendimento dele, a cogitação não é suficiente para punir o ex-presidente.

"Nas reuniões de novembro de 2022, [com as Forças Armadas] houve uma mera cogitação do emprego de medidas de Garantia da Lei e da Ordem, como fruto da irresignação do réu [Bolsonaro] quanto ao insucesso sua representação ao TSE [recurso contra eleições]", entendeu.

8 de janeiro

Sobre as acusações de responsabilidade pelos atos golpistas, Fux classificou como "ilações" da PGR a suposta ligação de Bolsonaro com os golpistas que depredaram a sede do Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto.

"Esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro tinha algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023", declarou.

Fux também disse que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por terceiros .

"Não encontra amparo na legislação criminal a pretensão de considerar alguém partícipe de um crime praticado meses ou anos depois por terceiros", argumentou.

Abin Paralela

Fux também entendeu que Bolsonaro não pode ser punido pela acusação de uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para o monitoramento ilegal de ministros do STF e desafetos políticos.

"Não logrou a acusação explicar quais dispositivos legais proibiam o emprego da ferramenta FirstMile [software espião] pela Abin nem a participação dolosa e direta do réu [Bolsonaro] no que concerne a sua utilização", disse.

Ataques às urnas eletrônicas

O ministro também rebateu a acusação de que Bolsonaro foi responsável pela propagação de ataques ao sistema eleitoral .

"Não se pode admitir que possa configurar tentativa de abolição do estado democrático de Direito discursos e entrevistas, ainda que contenham questionamentos sobre a regularidade do sistema de votação ou acusações contra membros de outros poderes", disse.

Quem são os réus

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 9 minutos

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin

Ele entendeu que Ramagem não cometeu "grave ameaça" contra democracia

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 9 minutos

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa

Ministro votou por absolvição total do ex-presidente

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Ministro prossegue seu voto e analisa as condutas dos demais réus

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Maioria do STF condena Cid por tentativa de abolição da democracia

Luiz Fux é o 3º a votar no julgamento da ação da trama golpista
Justiça Há 7 horas

Dino pede à PF apuração de ameaças após voto para condenar Bolsonaro

Ministro do STF sofreu ataques pela redes sociais

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.16 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Terça
° °
Últimas notícias
Justiça Há 8 minutos

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin
Esportes Há 8 minutos

Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira
Justiça Há 8 minutos

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Política Há 3 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,388,52 +0,09%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias