Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta

Alexandre Padilha citou o custo do Farmácia Popular, que passou de R$ 2,2 bi em 2022 para R$ 6 bi neste ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/09/2025 às 19h17
Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, manifestou aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento a sua preocupação com algumas despesas que cresceram e que não estão no Orçamento deste ano. Ele foi à comissão para atender uma regra que estabelece prestação de contas quadrimestral ao colegiado (Lei Complementar 141/12).

O ministro citou o custo do programa Farmácia Popular, que passou de R$ 2,2 bilhões em 2022 para R$ 6 bilhões neste ano. Ele explicou que houve um aumento da lista de medicamentos gratuitos e a distribuição de fraldas geriátricas. Segundo Padilha, são 60 milhões de fraldas por mês.

Também o programa Agora Tem Especialistas, criado recentemente, não tem todos os recursos necessários. O ministro pediu a colaboração dos parlamentares com o remanejamento de emendas orçamentárias de bancadas estaduais e de comissão para ações como a contratação de carretas e de mutirões de procedimentos especializados; além da aquisição de veículos de transporte, como ambulâncias.

“Às vezes, um recurso de emenda de comissão já está na ata para colocar R$ 1 milhão na cidade. Em vez de botar R$ 1 milhão no fundo municipal, no fundo estadual, você transformar isso numa carreta que fique lá um mês, dá até um protagonismo maior para o parlamentar, para a ação da comissão”, disse.

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Execução Orçamentária. Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE)
Mauro Benevides Filho sugeriu aumento das emendas obrigatórias para saúde, de 50% para 65%

Decisões judiciais
A terceira fonte de pressão de gastos, segundo Alexandre Padilha, é o cumprimento de decisões judiciais para a compra de medicamentos e realização de procedimentos de média e alta complexidade. O total passou de R$ 1,5 bilhão em 2022 para R$ 2,5 bilhões neste ano.

Apesar do aumento das demandas, o ministro disse que houve um crescimento de 75% na aplicação mínima em saúde entre 2022 e 2025. Para 2026, são R$ 245,5 bilhões. Ainda assim, Padilha afirmou que o país aplica 4,5% do PIB em saúde enquanto países desenvolvidos da OCDE aplicam 7,4%.

Emendas obrigatórias
O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) disse que vai propor que a destinação obrigatória das emendas orçamentárias parlamentares para a saúde passe de 50% para 65%. “Apesar da crítica que isso é muito centralizado e a emenda tenta dar essa descentralização, mas eu acho que o parlamentar ainda consegue visualizar melhor esses lugares onde ainda falta uma intervenção mais precisa”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa

Vinculada à Caixa Econômica Federal, a fundação vai apoiar projetos culturais, educacionais e sociais

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Estatais dizem que patrocínio ao esporte é estratégico e tem respaldo na lei

CAIXA e Banco do Brasil detalham, em debate na Câmara, investimentos e ações de marketing esportivo

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Órgãos públicos e entidades de transporte defendem pacote de medidas contra roubo de cargas

Diversos projetos de lei em análise na Câmara trazem medidas para combater o problema

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova criação de política de combate à perda e ao desperdício de alimentos

Projeto segue para nova votação no Senado

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.16 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Terça
° °
Últimas notícias
Justiça Há 8 minutos

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin
Esportes Há 8 minutos

Jogos da Juventude são abertos oficialmente com acendimento da pira
Justiça Há 8 minutos

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Política Há 3 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,388,52 +0,09%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6823 (10/09/25)
03
32
49
50
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3483 (10/09/25)
02
04
07
08
09
12
13
14
15
17
18
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias