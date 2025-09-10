Plenário autoriza empréstimo de US$ 162 milhões para estradas no ES

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (10) projeto que autoriza o estado do Espírito Santo a contratar, com garantia da União, empréstimo de US$ 162,4 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O dinheiro será para a manutenção de rodovias. O projeto ( PRS 40/2025 ) agora será promulgado.

O empréstimo destina-se ao financiamento parcial do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Inclusivo, Seguro e Resiliente do estado. Os recursos serão aplicados em obras de rodovias de contorno em municípios montanhosos, o que contribuirá para a mobilidade urbana e para a redução de acidentes e crimes de trânsito.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), que foi o relator, agradeceu a aprovação do projeto e disse que o aporte financeiro será de fundamental importância para o Espírito Santo.