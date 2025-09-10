Câmara analisa projeto de combate à perda e ao desperdício de alimentos; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 2874/19, do Senado, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). O texto prevê programas e parcerias entre a União e os demais entes federativos e instituições públicas ou privadas, organizações da sociedade civil e entidades religiosas para reduzir o desperdício e a perda de alimentos.

De acordo com o substitutivo do deputado Átila Lira (PP-PI), os estados e o Distrito Federal poderão adotar medidas complementares, como redução ou isenção do ICMS sobre alimentos doados.

