Senado autoriza empréstimo para reestruturação da dívida de Alagoas

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), a autorização para um empréstimo de 41,6 bilhões de ienes japoneses do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para o estado de Alagoas ( PRS 41/2025 ). O valor corresponde a R$ 1,53 bilhão, na cotação atual, e deve ser usado na reestruturação da dívida do estado.

O projeto que trata do assunto já havia sido aprovado nessa terça-feira (9) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A reestruturação é parte do programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental do estado e estende o prazo da dívida por 30 anos. Também estão previstas contrapartidas fiscais e ambientais, como a construção de um marco regulatório fiscal e uma base de informações sobre ativos naturais.