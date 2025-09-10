Quinta, 11 de Setembro de 2025
Ganha-Ganha Farroupilha leva cavalo, chama crioula e música gaúcha para shopping de Porto Alegre

Nos dias de hoje, é comum vermos as pessoas andando com seus cachorros pelo shopping, mas nesta quarta-feira (10/9), outro animal fez uma visita a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/09/2025 às 17h03
Ganha-Ganha Farroupilha leva cavalo, chama crioula e música gaúcha para shopping de Porto Alegre
A presença do cavalo fez parte de mais uma ação do Estado para a divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha -Foto: Luís André
Nos dias de hoje, é comum vermos as pessoas andando com seus cachorros pelo shopping, mas nesta quarta-feira (10/9), outro animal fez uma visita a um centro de compras: um cavalo. A presença do animal, símbolo dos gaúchos, fez parte de mais uma ação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), para a divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha , iniciativa lançada para impulsionar o varejo gaúcho por meio de sorteios, descontos especiais e promoções, ao mesmo tempo em que divulga a tradição gaúcha.

Valdeci de Figueiredo Nascimento é conhecido como “encantador de cavalos” -Foto: Luís André
Valdeci de Figueiredo Nascimento é conhecido como “encantador de cavalos” -Foto: Luís André

Conhecido como “encantador de cavalos”, Valdeci de Figueiredo Nascimento fez uma demonstração de doma racional no Shopping Total com a égua Estrela. Este é um método de adestramento de equinos que se baseia no conhecimento do comportamento animal e na criação de uma relação de confiança entre cavalo e adestrador, sem o uso de violência. Nascimento também levou sua cadela, Lua, para participar. “O cachorro é o companheiro do homem gaúcho da lida”, explicou. A apresentação foi seguida de um pocket-show do grupo nativista Os Serranos.

Evento teve apresentação do grupo Os Serranos -Foto: Luís André
Evento teve apresentação do grupo Os Serranos -Foto: Luís André

Ernani Polo destacou que o gesto aproximação a tradição do cotidiano urbano


O titular da Sedec, Ernani Polo, acompanhou a demonstração e disse que a ação promovida é um momento simbólico. “Ver um cavalo, um ícone da cultura gaúcha, em um shopping é mais do que uma cena curiosa: é um gesto que aproxima a nossa tradição do cotidiano urbano. A demonstração de doma racional é um exemplo de respeito e conexão com os animais, valores que também fazem parte da essência do gaúcho. A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está promovendo ações que unem fortalecimento da economia e valorização cultural. E quando tradição e inovação caminham juntas, quem ganha é o Rio Grande do Sul", explicou.

Também fez parte da ação a passagem da Chama Crioula pelos corredores do Shopping Total. O fogo, que simboliza a força da cultura gaúcha, está percorrendo diversas cidades do Estado para marcar a temporada farroupilha. No local, o público interagiu com a ação e registrou o momento com fotos e vídeos.

Mais uma ação de divulgação da iniciativa ocorrerá em Porto Alegre, nesta quinta-feira (11/9), quando o Mercado Público será palco de uma série de shows musicais e apresentações de dança tradicionalista, finalizando com a presença do jornalista e locutor Pedro Ernesto Dernardin.

Sobre a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha


A Ganha-Ganha Farroupilha é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura, Turismo e Comunicação. A proposta é impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os Festejos Farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista. A iniciativa oferece R$ 450 mil em prêmios via sorteios e prêmios realizados pelo Nota Fiscal Gaúcha. Além disso, há muitos descontos para os consumidores. A Ganha-Ganha Farroupilha começou em 6 de setembro e vai até o dia 21 de setembro.


Texto: Ascom Sedec
Edição: Secom

Costella (à frente, de blusa cinza) e Faustino (ao fundo, de preto) acompanharam o início dos trabalhos -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
