Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto que cria regras para uso de cartões corporativos avança no Senado

Avançou no Senado o projeto que estabelece regras para o uso do Cartão de Pagamento de Gastos Federais por órgãos e entidades da administração públ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/09/2025 às 16h18
Projeto que cria regras para uso de cartões corporativos avança no Senado
O senador Sergio Moro é o relator do projeto, que está em análise na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

Avançou no Senado o projeto que estabelece regras para o uso do Cartão de Pagamento de Gastos Federais por órgãos e entidades da administração pública ( PL 3.852/2020 ). O projeto foi aprovado nesta quarta-feira (10) na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) e ainda terá de passar por mais uma votação nesse colegiado.

O autor da proposta é o senador Fabiano Contarato (PT-ES). Na CTFC, a matéria contou com parecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR), que recomendou a aprovação de um substitutivo (texto alternativo).

A exigência de uma nova votação na CTFC se deve a duas razões: a matéria foi aprovada na forma de um substitutivo e, além disso, aguarda decisão terminativa na comissão. Se for aprovada em segundo turno, o texto seguirá para análise na Câmara dos Deputados.

De acordo com o texto, esses cartões corporativos deverão ser de uso pessoal e intransferível. A autorização para uso, o limite de crédito e os tipos de despesas permitidos serão definidos pelo ordenador de despesa de cada unidade gestora, que será responsabilizado em caso de atraso injustificado no pagamento do cartão.

A proposta autoriza o uso dos cartões para a compra de passagens aéreas nacionais e internacionais, para despesas eventuais que exijam pronto pagamento, para gastos realizados sob sigilo e para despesas de pequeno valor, cujo limite será definido por ato do respectivo Poder.

Também seria permitido o uso do cartão para saques em dinheiro, desde que essa seja a única forma de pagamento aceita pela pessoa jurídica contratada. No entanto, esses saques:

  • não poderão ser utilizados para quitar despesas já realizadas;
  • não poderão ser destinados ao pagamento de despesas de terceiros;
  • somente poderão ser realizados com autorização prévia e específica do ordenador de despesas.

Além disso, o texto proíbe o fracionamento de compras de um mesmo serviço ou item entre diferentes servidores da mesma unidade gestora, prática que poderia ser usada para burlar os limites estabelecidos ou evitar processos licitatórios.

Prestação de contas

De acordo com a proposta, os servidores que utilizarem os cartões deverão justificar mensalmente as despesas, com a apresentação das notas fiscais correspondentes. Gastos fora das regras deverão ser reembolsados à unidade gestora, e o portador poderá responder a processo administrativo.

O texto também exige que as unidades gestoras encaminhem anualmente ao Tribunal de Contas da União (TCU) os processos administrativos com os detalhes das despesas realizadas por meio dos cartões. Além disso, os órgãos deverão garantir ao TCU acesso ao sistema que gerencia os cartões corporativos.

Transparência

O projeto altera a Lei de Acesso à Informação para determinar que todos os gastos realizados com os cartões corporativos da União sejam divulgados em portais de transparência na internet.

Autor da proposta, Fabiano Contarato ressalta que o objetivo é estabelecer parâmetros mínimos de controle e transparência no uso desse tipo de cartão. Ele citou problemas identificados anteriormente pelo TCU, como o uso excessivo e descontrolado de saques; o fracionamento de despesas entre servidores para burlar o processo licitatório; e a falta de identificação do CPF do portador do cartão no sistema financeiro do governo federal, o que dificulta a rastreabilidade dos gastos.

Para o relator matéria, Sergio Moro, a iniciativa "impõe limites mais rígidos ao uso dos cartões corporativos e cria mecanismos mais eficientes de fiscalização". Ele destaca que a publicação dos gastos na internet fortalece o princípio da publicidade e amplia o controle social sobre os recursos públicos.

Moro também incorporou ao texto sugestões do PL 3.527/2023 , projeto de lei de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG) que prevê a obrigatoriedade de divulgação dos gastos dos cartões corporativos na internet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Izalci Lucas (PL-DF) comentou o voto do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-pres...

 O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 135 anos do Tribunal de Contas da União (TCU). O requerimento para a homenagem ( RQS 665...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Magno Malta critica ativismo judicial

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou em pronunciamento nesta quarta-feira (10) que o país vive "uma semana de tensão e dor", referindo-se ao julga...

 Debatedores durante a audiência pública promovida na Comissão de Educação (CE) do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

CE: debatedores reiteram que o Fundeb é fundamental para a educação pública

Em audiência pública nesta quarta-feira (10), professores e gestores afirmaram à Comissão de Educação (CE) que o Fundeb tem papel fundamental na ma...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Moro critica atuação do STF em julgamento de Bolsonaro

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Sergio Moro (União-PR) questionou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) ...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.19 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Saúde Há 3 horas

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Estradas Há 3 horas

Estado inicia obra de binário sobre a ERS-118, em Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,582,39 +0,12%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias