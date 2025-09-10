374 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta (17)

ODetranRSrealiza, na próxima quarta-feira (17/9), o leilão de 374 veículos e sucatas, que estão em Centros de Remoção e Depósito (CRD) de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Veranópolis, Farroupilha e Garibaldi, todos municípios da Serra. O evento acontece às 10h e será transmitido diretamente no site do leiloeiro responsável .
Itens ofertados
Na ocasião serão ofertados 103 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 49 lotes de sucatas (271 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDV) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, estão um Jeep Renegade Sport ATD 2015/2016, com lance mínimo de R$ 5.000,00 e um NissanKicksSV CVT 2019/2020, a partir de R$ 5.000,00.
Os endereços dos depósitos podem ser conferidos no item III do Edital 030/2025 . Para participar, é preciso ler atentamente o edital do leilão e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do certame virtual.
Avaliação dos bens
A autarquiareforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão, das 09h às 17h.
Leilão virtual
O modo de realização é semelhante ao formato presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo validados quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.
Também haverá a opção de realização dopré-lance on-line, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no ato, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maiorpré-lance.
As informações sobre os bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS , menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.
Alerta
ODetranRSreforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, alguns cuidados são necessários para interessados em participar de leilões:
Quem for vítima desse tipo de golpe, deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou, preferencialmente, pela internet, por meio da Delegacia Online .
Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom