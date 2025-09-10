374 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta (17)

Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “. br ”);