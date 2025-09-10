Quinta, 11 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

OAB-RJ e TJ-RJ definem medidas no combate ao golpe do falso advogado

Haverá dupla verificação de acesso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/09/2025 às 15h03

A seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) definiram medidas de segurança dos processos judiciais em tramitação para combater a fraude conhecida como golpe do falso advogado . Somente em 2025, a Corregedoria da OAB-RJ registrou mais de mil denúncias sobre esse tipo de crime.

Segundo a OAB-RJ, o acesso aos processos no sistema do TJRJ será feito com dupla verificação de senha, sendo uma delas pelo celular do advogado ou da advogada. A medida visa impedir o acesso indevido com uso de senhas por terceiros. Outra iniciativa estabelecida é a criação de marca d’água para identificar advogados que baixarem ou imprimirem peças processuais.

"Para dificultar ainda mais a vida dos criminosos haverá também restrição a alguns filtros de seleção no sistema do tribunal, especialmente aqueles que possam ser usados pelos fraudadores”, afirma a seccional.

De acordo com a OAB-RJ, esse crime envolve o acesso de estelionatários a informações sigilosas de processos judiciais e ocorre em todo o país. Com esses dados, os criminosos entram em contato com as partes envolvidas, se passando por seus advogados, para aplicar fraudes financeiras. Para a seccional, o esquema tem se sofisticado nos últimos anos, explorando brechas nos sistemas de consulta pública de processos.

A presidente da seccional, Ana Tereza Basilio, afirmou que a entidade tem adotado medidas para combater esse tipo de crime com a atuação da corregedoria e de delegados recebendo e apurando as denúncias.

“Criamos uma comissão especial para aprimorar a interlocução com órgãos como o Ministério Público e a Polícia Civil. Lançamos recentemente uma cartilha para orientar a população e a advocacia, de modo a evitarem cair no golpe do falso advogado”, disse Ana Tereza.

O corregedor-geral da seccional, Paulo Victor Lima, informou que algumas medidas, como a verificação em duas etapas e a marca d’água nas peças processuais, já serão implementadas a partir de outubro.

“Assim, haverá maior segurança no acesso ao sistema e a sinalização do advogado que baixou ou imprimiu algum documento. As medidas definidas em conjunto visam dificultar a prática desse tipo de golpe, mas sem qualquer prejuízo para a advocacia”, disse o corregedor.

“Algumas medidas, como a verificação em duas etapas e a marca d’água nas peças processuais, já serão implementadas a partir de outubro. Assim, haverá maior segurança no acesso ao sistema e a sinalização do advogado que baixou ou imprimiu algum documento. As medidas definidas em conjunto visam dificultar a prática desse tipo de golpe, mas sem qualquer prejuízo para a advocacia”, explicou.

Para o juiz auxiliar da presidência do TJRJ, Rodrigo Moreira Alves, é fundamental que haja sintonia entre as instituições para avançar no enfrentamento do problema.

“O objetivo é conseguirmos construir caminhos em conjunto para chegarmos a um mesmo resultado. O tribunal tem todo o interesse em limitar esse tipo de golpe, especialmente porque ele parte da nossa base de dados. Então, elaboramos juntos algumas estratégias para nos auxiliar e, juntos, vamos encontrar meios de evitar o golpe do falso advogado”, observou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 minutos

Trama golpista: Fux vota pela absolvição de ex-diretor da Abin

Ele entendeu que Ramagem não cometeu "grave ameaça" contra democracia

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 2 minutos

Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa

Ministro votou por absolvição total do ex-presidente

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista

Ministro alega que ex-presidente apenas cogitou medidas de exceção

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Ministro prossegue seu voto e analisa as condutas dos demais réus

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Maioria do STF condena Cid por tentativa de abolição da democracia

Luiz Fux é o 3º a votar no julgamento da ação da trama golpista

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
15° Sensação
1.19 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Justiça Há 3 horas

Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Saúde Há 3 horas

Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Estradas Há 3 horas

Estado inicia obra de binário sobre a ERS-118, em Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,03%
Euro
R$ 6,32 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,582,39 +0,12%
Ibovespa
142,348,70 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias