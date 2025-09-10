CRE confirma acordo que definiu Belém como sede da COP 30

Nelsinho Trad e Rogério Carvalho na reunião da Comissão de Relações Exteriores nesta quarta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) confirmou nesta quarta-feira (10) o acordo entre o governo brasileiro e a Organização das Nações Unidas (ONU) que definiu Belém como sede da COP 30.

O colegiado aprovou um projeto de decreto legislativo que ratifica o texto do acordo. O PDL 615/2025 recebeu parecer favorável do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e segue agora ao Plenário em regime de urgência.

Assinado na Alemanha em 20 de junho de 2025, o acordo define compromissos do Brasil, como garantir imunidade de jurisdição, isenção de impostos, facilitação de entrada de pessoal e equipamentos, além de apoio logístico e de segurança durante a próxima edição da Conferência das Partes (COP),cúpula anual sobre mudança do clima.

Também prevê a cobertura de custos adicionais, estimados em US$ 7,1 milhões, para despesas das Nações Unidas com transporte, hospedagem e serviços técnicos.

(Conferência das Partesda Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) Para o relator, a promoção da conferência, que ocorre em novembro, é um marco para o Brasil e para a Amazônia.

O presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), também ressaltou a relevância da aprovação.

— Esse projeto é muito importante no que tange à questão da COP 30, que vai chamar a atenção do mundo todo para o nosso país — pontuou.

De acordo com o texto aprovado, o evento deve reunir cerca de 50 mil participantes e terá impactos positivos duradouros para Belém e para o Brasil, como maior visibilidade internacional, investimentos, geração de empregos e requalificação urbana.