Identificada vítima de acidente fatal na RSC-472 em Três Passos

Carlos Eduardo era diretor do jornal A Madrugada, de Palmeira das Missões e estava sozinho no Hyundai, morreu na hora

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações RP
09/09/2025 às 21h58
Foto: Jalmo Fornari

Um trágico acidente na RSC-472, na tarde desta terça-feira (9), resultou na morte de Carlos Eduardo Schlavin Ardenghi Brizolla, de 32 anos. A colisão entre um carro de passeio e um caminhão ocorreu por volta das 16h45, no quilômetro 61 da rodovia, na localidade de Linha Turvo.

O sinistro aconteceu quando um caminhão, com placas de São Miguel do Oeste (SC) e carregado de ração, tombou em uma curva e atingiu um Hyundai IX35, emplacado em Três Passos. O impacto foi violento, e o caminhão tombou sobre o carro.

Carlos Eduardo era diretor do jornal A Madrugada, de Palmeira das Missões e estava sozinho no Hyundai, morreu na hora. Ele era natural de Palmeira das Missões. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar também estiveram no local.

Para a remoção do caminhão, um caminhão munk foi acionado, e o trânsito no local precisou ser controlado no sistema de "pare e siga", causando lentidão na rodovia. As causas do acidente serão investigadas.

Fotos: Jalmo Fornari
