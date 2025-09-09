ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

Faleceu nesta terça-feira dia 09, Jorge Porolnick dos Santos, personalidade marcante da história política de Miraguaí.

Ao longo de sua trajetória pública, foi prefeito, vice-prefeito e vereador, sempre dedicando sua vida ao desenvolvimento do município e ao bem-estar da comunidade.

Jorge Porolnick dos Santos (o Jorginho) além de tudo o que já fez , foi idealizador do primeiro Gaitaço da Província, evento este que até hoje é promovido pela Rádio Província.

Em sua 6ª edição que acontece junto as programações do 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela deste ano, Jorginho será homenageado pela Rádio Província FM.

Porolnick estava internado em Ijuí, onde lutava contra um câncer. Seu corpo será velado na Capela São Miguel, em Miraguaí, momento em que familiares, amigos e a comunidade poderão prestar suas últimas homenagens.

O Prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (o Neco) decretou luto oficial de 3 dias no município.