Governo do Estado fará projeto executivo para pavimentação da ERS-347, entre Agudo e Ibarama

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, na terça-feira (9/9), a reserva orçamentária para a contratação, em 2026, do projeto executivo para a lig...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/09/2025 às 21h02
Anúncio foi feito em reunião com comitiva de prefeitos e vereadores de Agudo, Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, na terça-feira (9/9), a reserva orçamentária para a contratação, em 2026, do projeto executivo para a ligação asfáltica da ERS-347, entre Agudo e Ibarama. O anúncio foi feito durante reunião com uma comitiva de prefeitos e vereadores dos municípios de Agudo, Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre.

Também participaram do encontro os secretários de Logística e Transporte, Juvir Costella, de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

“Vamos solicitar a inclusão de R$ 2 milhões na Lei Orçamentária Anual para a contratação do projeto executivo para a pavimentação da ERS-347, com a ideia de que ele seja finalizado até o final do ano que vem para que a obra possa ser licitada em 2027”, explicou Gabriel Souza.

Com a reserva orçamentária, a licitação para a contratação do projeto executivo deverá ocorrer ainda este ano.

Gabriel Souza explicou que com reserva orçamentária, licitação para contratação do projeto executivo deve ocorrer ainda este ano -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Ligação entre Centro-Serra e Quarta Colônia

O trecho a ser pavimentado tem 40 quilômetros e liga a região da Centro-Serra à Quarta Colônia, atendendo a população e o escoamento da produção.

De acordo com Costella, a elaboração do projeto é fundamental para tornar realidade a pavimentação, que é uma demanda histórica dos municípios.

"Seguiremos trabalhando não apenas para desenvolver o Rio Grande do Sul por meio das estradas, como também para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, a ligação entre Ibarama e Agudo irá beneficiar o deslocamento dos usuários que circulam e transportam riquezas por toda região", destacou.

Próximas etapas

Faustino estimou a elaboração do projeto executivo entre R$ 1,5 milhões e R$ 2 milhões e destacou que, com a reserva orçamentária, a licitação para a contratação deve ser realizada ainda em 2025. Ele explicou ainda que a medida foi viabilizada após a inclusão do trecho municipal no sistema rodoviário estadual como rodovia planejada, por resolução do Daer.

“Com a licitação do projeto executivo será possível dar encaminhamento à demanda dos municípios”, pontuou.


Texto: Ascom GVG
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
