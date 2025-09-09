Quarta, 10 de Setembro de 2025
Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô

Cerca de 140 mil clientes ficaram sem energia elétrica na região

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/09/2025 às 19h42

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta terça-feira (9) um amontoado de caixotes e paletes, material altamente inflamável, que deixou três mortos e paralisou 11 estações da linha 2 do metrô. O fogo teve início na Estrada Pedro Borges de Freitas, perto da comunidade Para Pedro, no bairro de Colégio, e da Central de Abastecimento do Grande Rio (Ceasa), na zona norte do Rio.

Por meio de nota, a concessionária MetrôRio informou que, por conta de uma falha no fornecimento da concessionária de energia elétrica, a circulação de trens está interrompida entre as estações Pavuna e Maria da Graça. A Linha 2 está operando entre Maria da Graça e Botafogo.

A concessionária informou ainda que as linhas 1 e 4 estão funcionando normalmente, sem alteração.

O incêndio também afetou o fornecimento de energia da região de Colégio e Irajá e outros bairros próximos. De acordo com a Light, 140 mil clientes da concessionária estão sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 unidades operacionais da corporação atuam na ocorrência. Cerca de 50 militares, 26 viaturas e drones estão trabalhando no combate às chamas.

Os bombeiros informaram ainda que os trabalhos das equipes de combate ao fogo continuam, sem previsão de encerramento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Luto Há 7 horas

ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

O Prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk decretou luto oficial de 3 dias no município.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Homem de 22 anos têm passagem pela polícia do DF

 Anúncio foi feito em reunião com comitiva de prefeitos e vereadores de Agudo, Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 8 horas

Governo do Estado fará projeto executivo para pavimentação da ERS-347, entre Agudo e Ibarama

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, na terça-feira (9/9), a reserva orçamentária para a contratação, em 2026, do projeto executivo para a lig...
Geral Há 8 horas

Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

Algumas pessoas tiveram que ser atendidas por terem inalado fumaça

 João Luiz Corrêa cantou ao som de gaita e violão alguns dos clássicos gaúchos -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Desenvolvimento Há 10 horas

Ações de divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre começam com João Luiz Corrêa

Saborear um churrasco no dia de semana já é bom, mas uma ação do governo do Estado melhorou ainda mais essa experiência: proporcionou aos clientes ...

