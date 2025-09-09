Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta terça-feira (9) um amontoado de caixotes e paletes, material altamente inflamável, que deixou três mortos e paralisou 11 estações da linha 2 do metrô. O fogo teve início na Estrada Pedro Borges de Freitas, perto da comunidade Para Pedro, no bairro de Colégio, e da Central de Abastecimento do Grande Rio (Ceasa), na zona norte do Rio.

Por meio de nota, a concessionária MetrôRio informou que, por conta de uma falha no fornecimento da concessionária de energia elétrica, a circulação de trens está interrompida entre as estações Pavuna e Maria da Graça. A Linha 2 está operando entre Maria da Graça e Botafogo.

A concessionária informou ainda que as linhas 1 e 4 estão funcionando normalmente, sem alteração.

O incêndio também afetou o fornecimento de energia da região de Colégio e Irajá e outros bairros próximos. De acordo com a Light, 140 mil clientes da concessionária estão sem energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 unidades operacionais da corporação atuam na ocorrência. Cerca de 50 militares, 26 viaturas e drones estão trabalhando no combate às chamas.

Os bombeiros informaram ainda que os trabalhos das equipes de combate ao fogo continuam, sem previsão de encerramento.