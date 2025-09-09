Seminário apresenta balanço de estudo que monitorou a participação feminina nas eleições municipais

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (10), seminário para apresentar os balanços e os achados do projeto "De Olho nas Urnas", que analisou a participação das mulheres nas eleições municipais de 2020 e 2024.

O evento será realizado a partir das 8 horas, no auditório Freitas Nobre.

Veja mais informações sobre o seminário.

O estudo é resultado de parceria entre a Universidade Federal de Goiás, o Observatório Nacional da Mulher na Política e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.