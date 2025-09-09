ATUALIZADA: Motorista morre em grave acidente entre carro e caminhão na RSC-472 em Três Passos

Um acidente fatal na RSC-472, em Três Passos, resultou na morte de um motorista por volta das 16h45 desta terça-feira, 9 de setembro. O sinistro aconteceu no km 61 da rodovia, na localidade de Linha Turvo, envolvendo um carro de passeio e um caminhão.

Segundo informações iniciais, o caminhão, carregado de ração e com placas de São Miguel do Oeste-SC, tombou em uma curva e atingiu um Hyundai IX35, com placas de Três Passos. O impacto foi violento, e o caminhão tombou sobre o carro.

O motorista do Hyundai, que estava sozinho no veículo, morreu no local. Sua identidade ainda não foi divulgada, mas sabe-se que ele era natural de Palmeira das Missões.

Já o condutor do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que atuou no desencarceramento.

A Brigada Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar também estão no local para atender a ocorrência e controlar o trânsito.

Um caminhão munk foi acionado para fazer a remoção do caminhão, que está tombado na lateral da pista. O tráfego na rodovia está operando em meia pista, no sistema de pare e siga, causando lentidão na região.