Ações de divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre começam com João Luiz Corrêa

Saborear um churrasco no dia de semana já é bom, mas uma ação do governo do Estado melhorou ainda mais essa experiência: proporcionou aos clientes ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/09/2025 às 18h59
Ações de divulgação da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre começam com João Luiz Corrêa
João Luiz Corrêa cantou ao som de gaita e violão alguns dos clássicos gaúchos -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Saborear um churrasco no dia de semana já é bom, mas uma ação do governo do Estado melhorou ainda mais essa experiência: proporcionou aos clientes de um restaurante em Porto Alegre a chance de serem atendidos por uma das vozes mais marcantes da música gaúcha. Nesta terça-feira (9/9), para divulgar a campanha Ganha-Ganha Farroupilha, o governo promoveu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), uma ação no restaurante Grelhatus, na capital, com o cantor nativista João Luiz Corrêa.

O Ganha-Ganha Farroupilha é uma iniciativa lançada para impulsionar o varejo do Rio Grande do Sul por meio de sorteios, descontos especiais e promoções, ao mesmo tempo em que divulga as tradições gaúchas.

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o Ganha-Ganha Farroupilha tem como essência unir o desenvolvimento econômico à valorização da cultura local. “A ação com o João Luiz Corrêa mostra o quanto a tradição gaúcha pode estar presente de forma criativa, afetiva e surpreendente no dia a dia das pessoas. É uma maneira de aproximar o público dos nossos valores, da nossa música, da nossa identidade e, ao mesmo tempo, movimentar o comércio local com alegria e autenticidade. A campanha é um convite para que todos participem, celebrem e se envolvam”, disse.

Músico surpreendeu clientes ao servir mesas em restaurante na capital -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Músico surpreendeu clientes ao servir mesas em restaurante na capital -Foto: Mauro Nascimento/Secom

“Seguimos juntos divulgando a iniciativa que deve dar um retorno positivo para o Estado, criando um novo significado para identidade gaúcha”, destacou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

Na ocasião, Corrêa surpreendeu o público ao atuar como garçom. Após servir as mesas, ele cantou ao som de gaita e violão alguns dos clássicos gaúchos. “É um prazer participar dessa ação que vai transformar a economia e cultura do nosso Estado”, comemorou.

Outras ações estão planejadas para os próximos dias em Porto Alegre. Entre elas, uma demonstração de doma racional com Valdecir de Figueiredo Nascimento e um pocket show d'Os Serranos no Shopping Total, na quarta-feira (10/9); e uma série de shows com artistas gaúchos no Mercado Público, na quinta-feira (11/9).

Ganha-Ganha Farroupilha

O Ganha-Ganha Farroupilha é coordenado pela Sedec, em parceria com as secretarias da Cultura, de Turismo e de Comunicação. A proposta é impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que, tradicionalmente, tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista.

Texto: Ascom Sedec
Edição: Secom

(Foto: Reprodução)
