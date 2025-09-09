Padre Guido Taffarel, passa bem após ser atropelado em Tenente Portela

O Padre Guido Taffarel, atropelado na tarde desta terça feira, 9 de setembro, em frente à igreja católica da cidade, apresenta um quadro de saúde estável e tranquilizador.

As informações, confirmadas pelo Hospital Santo Antônio, onde ele foi atendido, trazem alívio à comunidade local.

Apesar do susto, o padre está consciente e lúcido. Exames de raio-x foram realizados e, felizmente, não constataram fraturas. O religioso de 84 anos sofreu apenas algumas escoriações e se queixa de dores leves no quadril e nos joelhos, resultado do impacto.

O acidente aconteceu enquanto ele atravessava a rua em uma faixa de pedestres, e o motorista do veículo prestou socorro imediato, levando-o ao hospital. A pronta ação foi crucial para o atendimento rápido.

A notícia do atropelamento gerou grande preocupação entre os fiéis, mas o boletim médico positivo acalmou os ânimos.

A comunidade de Tenente Portela, que vê no Padre Guido uma figura histórica e querida, se une em oração e torce por sua rápida e completa recuperação.