Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas

A indústria gaúcha registrou R$ 52 bilhões em vendas em julho e atingiu o melhor desempenho mensal de 2025, com aumento de 10,2% em relação ao mês ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/09/2025 às 18h28
-

A indústria gaúcha registrou R$ 52 bilhões em vendas em julho e atingiu o melhor desempenho mensal de 2025, com aumento de 10,2% em relação ao mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, as comercializações da atividade industrial avançaram 4,5%, somando R$ 583,4 bilhões em transações entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Os dados foram divulgados no último Boletim Setorial , elaborado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Os indicadores ainda não refletem o impacto integral da sobretaxa aos produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, que entraram em vigor no início de agosto.


O maior volume financeiro de vendas da indústria segue concentrado em outros Estados brasileiros, que representaram 42,9% das compras nos últimos 12 meses. A participação desses mercados, porém, sofreu uma leve queda em relação ao mesmo período anterior, quando havia sido de 44,3%. O mercado interno aparece na sequência, respondendo por 41% do valor das transações. Já as exportações representaram 16% das vendas, com leve aumento de 1,3% comparado ao período anterior.

Setor de tabaco teve o maior crescimento das vendas

No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de tabaco teve o maior crescimento das vendas, com salto de 26% - o que equivale a R$ 19,4 bilhões em comercializações. O segmento de eletroeletrônicos aparece logo atrás, com variação positiva de 13,5%, somando R$ 15 bilhões em transações. O setor metalmecânico, que lidera volume financeiro de vendas na indústria, registrou crescimento de 2,1%, acumulando R$ 153,2 bilhões em vendas. A maior queda ocorreu no segmento de bebidas, que encolheu 3,6%.

No comércio, o varejo gaúcho movimentou R$ 21,31 bilhões em vendas em julho, alta de 4,1% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, a atividade também apresentou resultado positivo de 4,8% frente ao mesmo período anterior. Já o atacado alcançou R$ 18,84 bilhões em vendas no mesmo mês, avanço de 3,5% sobre junho. Nos 12 meses, a elevação foi 4%.

Publicado mensalmente na Revista RS360 e disponível para consulta detalhada no Portal Receita Dados , o Boletim Setorial tem como base as informações dos documentos fiscais de pagamento do ICMS. O objetivo do levantamento é apoiar o setor produtivo nas tomadas de decisão e fomentar a economia gaúcha.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

(Foto: Reprodução)
Luto Há 7 horas

ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

O Prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk decretou luto oficial de 3 dias no município.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Homem de 22 anos têm passagem pela polícia do DF

 Anúncio foi feito em reunião com comitiva de prefeitos e vereadores de Agudo, Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 8 horas

Governo do Estado fará projeto executivo para pavimentação da ERS-347, entre Agudo e Ibarama

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, na terça-feira (9/9), a reserva orçamentária para a contratação, em 2026, do projeto executivo para a lig...
Geral Há 8 horas

Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

Algumas pessoas tiveram que ser atendidas por terem inalado fumaça
Geral Há 9 horas

Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô

Cerca de 140 mil clientes ficaram sem energia elétrica na região

