Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas

A indústria gaúcha registrou R$ 52 bilhões em vendas em julho e atingiu o melhor desempenho mensal de 2025, com aumento de 10,2% em relação ao mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, as comercializações da atividade industrial avançaram 4,5%, somando R$ 583,4 bilhões em transações entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Os dados foram divulgados no último Boletim Setorial , elaborado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Os indicadores ainda não refletem o impacto integral da sobretaxa aos produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, que entraram em vigor no início de agosto.



O maior volume financeiro de vendas da indústria segue concentrado em outros Estados brasileiros, que representaram 42,9% das compras nos últimos 12 meses. A participação desses mercados, porém, sofreu uma leve queda em relação ao mesmo período anterior, quando havia sido de 44,3%. O mercado interno aparece na sequência, respondendo por 41% do valor das transações. Já as exportações representaram 16% das vendas, com leve aumento de 1,3% comparado ao período anterior.

Setor de tabaco teve o maior crescimento das vendas

No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de tabaco teve o maior crescimento das vendas, com salto de 26% - o que equivale a R$ 19,4 bilhões em comercializações. O segmento de eletroeletrônicos aparece logo atrás, com variação positiva de 13,5%, somando R$ 15 bilhões em transações. O setor metalmecânico, que lidera volume financeiro de vendas na indústria, registrou crescimento de 2,1%, acumulando R$ 153,2 bilhões em vendas. A maior queda ocorreu no segmento de bebidas, que encolheu 3,6%.

No comércio, o varejo gaúcho movimentou R$ 21,31 bilhões em vendas em julho, alta de 4,1% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, a atividade também apresentou resultado positivo de 4,8% frente ao mesmo período anterior. Já o atacado alcançou R$ 18,84 bilhões em vendas no mesmo mês, avanço de 3,5% sobre junho. Nos 12 meses, a elevação foi 4%.

Publicado mensalmente na Revista RS360 e disponível para consulta detalhada no Portal Receita Dados , o Boletim Setorial tem como base as informações dos documentos fiscais de pagamento do ICMS. O objetivo do levantamento é apoiar o setor produtivo nas tomadas de decisão e fomentar a economia gaúcha.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz

Edição: Secom