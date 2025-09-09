Quarta, 10 de Setembro de 2025
Chegada de uma frente fria não impede veranico no Rio de Janeiro

Temperatura máxima na cidade chegou aos 37,1º C

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/09/2025 às 18h12
Chegada de uma frente fria não impede veranico no Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A aproximação de uma frente fria vinda do oceano influenciou o tempo na cidade do Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, o carioca teve um dia de veranico, em pleno inverno, com a temperatura máxima ultrapassando os 37ºC.

O céu esteve com poucas nuvens, sem registro de chuva. Os ventos variaram de moderados a fortes, com ocasionais rajadas muito fortes, e as temperaturas em elevação em relação ao dia anterior, com a mínima registrada de 16,9°C às 6h na estação da Vila Militar, na zona oeste, e máxima registrada de 37,1°C às 12h45min na estação Barra/Riocentro, também na zona oeste.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido à passagem da frente fria, a previsão para o período da noite é de chuva fraca a moderada de forma rápida e isolada. Os ventos estarão moderados a fortes.

Por causa do vento forte que atinge a cidade desde o final da manhã, o Sistema Alertas Rio emitiu um aviso meteorológico, alertando que “com a passagem de uma frente fria em alto-mar, as rajadas e ventos muito fortes, com velocidade acima de 76 km/h, podem atingir toda a capital fluminense”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sistema avisa ainda que “a partir da noite, a previsão é de ventos moderados a fortes, entre 18,5 km/h a 75,9 km/h”.

Devido à ventania, houve queda de árvores sobre a rede de alta tensão em vários pontos da cidade. Equipes da concessionária de distribuição de energia Light estão mobilizadas para atender aos usuários que ficaram sem energia elétrica.

Houve registro de vento muito forte na estação meteorológica de Marambaia, na Restinga da Marambaia, com ventos de 76,7km/h. Na Base Aérea de Santa Cruz houve registro de vento de 66,6km/h; no Forte de Copacabana, de 65,2km/h e no Aeroporto Santos Dumont, de 62,9km/h.

(Foto: Reprodução)
Luto Há 7 horas

ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

O Prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk decretou luto oficial de 3 dias no município.

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Homem de 22 anos têm passagem pela polícia do DF

 Anúncio foi feito em reunião com comitiva de prefeitos e vereadores de Agudo, Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 8 horas

Governo do Estado fará projeto executivo para pavimentação da ERS-347, entre Agudo e Ibarama

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, na terça-feira (9/9), a reserva orçamentária para a contratação, em 2026, do projeto executivo para a lig...
Geral Há 8 horas

Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

Algumas pessoas tiveram que ser atendidas por terem inalado fumaça
Geral Há 9 horas

Incêndio no Rio deixa três mortos e paralisa 11 estações do metrô

Cerca de 140 mil clientes ficaram sem energia elétrica na região

