Grave acidente na RSC-472 em Três Passos deixa uma vítima fatal

Um acidente grave ocorrido na tarde desta terça-feira, 9 de setembro, no KM 61 da RSC-472, na localidade conhecida como Serrinha, em Linha Turvo, resultou na morte de uma pessoa. A colisão, que ocorreu por volta das 16h45, envolveu um caminhão e um carro de passeio.

De acordo com as autoridades, um caminhão com placas de São Miguel do Oeste e carregado com ração tombou sobre um veículo de passeio, que tinha placas de Três Passos. O condutor do carro, natural de Palmeira das Missões, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

O caminhão permaneceu tombado na lateral da rodovia, e o Corpo de Bombeiros Militar trabalhou intensamente para resgatar o motorista da carreta, que ficou preso às ferragens.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar esteve no local para atender a ocorrência e coordenar o trânsito, que opera em sistema de pare e siga, causando lentidão na via. A causa do acidente será investigada pelas autoridades competentes.