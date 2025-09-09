MATÉRIA ATUALIZADA: Padre Guido Taffarel é atropelado em Tenente Portela

O Padre Guido Taffarel, figura histórica e amada na comunidade de Tenente Portela, sofreu um atropelamento na tarde desta terça-feira, 9 de setembro.

O incidente ocorreu por volta das 17h, em frente à igreja católica da cidade, enquanto o padre atravessava uma faixa de pedestres.



O condutor do veículo que o atingiu agiu rapidamente, prestando socorro imediato e levando o padre ao Hospital Santo Antônio. Lá, ele recebeu os primeiros atendimentos. Felizmente, segundo as informações mais recentes, o padre Guido foi atendido e passa bem.



A notícia do acidente gerou uma grande apreensão entre os fiéis e moradores da cidade. Porém a preocupação inicial se transformou em alívio ao saber que o estado de saúde do padre não é grave.

Com 84 anos completados em março, o Padre Guido dedicou quase 60 anos de sua vida ao sacerdócio. Sua trajetória e seu papel na comunidade fizeram com que o acidente mobilizasse rapidamente a solidariedade e as orações de todos que o conhecem.