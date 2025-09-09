Quarta, 10 de Setembro de 2025
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão vai pedir investigação sobre causas do desabamento de aterro sanitário no entorno do DF

Deputados devem fazer visita técnica ao local

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/09/2025 às 16h28
Comissão vai pedir investigação sobre causas do desabamento de aterro sanitário no entorno do DF
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O aterro sanitário Ouro Verde, em Padre Bernardo (GO), foi interditado após uma avalanche de lixo em junho. O local recebia resíduos de cidades vizinhas, principalmente do Distrito Federal, e funcionava de forma irregular dentro da área de proteção ambiental da bacia do rio Descoberto.

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debateu o caso com especialistas e autoridades, a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF). O objetivo foi discutir os impactos ambientais, sociais e econômicos do aterro.

Como resultado da reunião, a comissão vai apresentar requerimentos para que:

  • a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Direitos Humanos façam uma visita técnica ao local;

  • o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investigue a decisão que permitiu o funcionamento do aterro;

  • a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apresentem diagnóstico sobre os danos e plano de recuperação da área;

  • a Polícia Federal investigue o caso.

Também será solicitado à Agência Nacional de Águas (ANA) a criação do comitê da bacia do rio do Sal e informações sobre a instalação de termelétricas e o loteamento Ouro Verde.

Para o representante da Superintendência de Fiscalização e Controle Ambiental de Goiás, Marcelo Martines Sales, o acidente mostra a fragilidade da gestão de resíduos. “A política nacional de resíduos sólidos tenta mudar a cultura dos lixões, que não têm impermeabilização nem controle de chorume e gases. Essa ainda é a realidade de muitos municípios”, afirmou.

Segundo ele, o episódio deve servir de alerta para impedir novos empreendimentos sem critérios técnicos.

Comitê de crise
A gerente de emergências em saúde pública da Secretaria de Saúde de Goiás, Cristina Paragó, integra o comitê de crise criado após o deslizamento. Ela explicou que o grupo atua no combate à proliferação de moscas e no monitoramento da qualidade da água. “Temos protocolos para avaliação de risco, acompanhamento das internações e vigilância da água e de outros indicadores”, disse.

O desmoronamento poluiu a bacia do rio do Sal e afetou o córrego Santa Bárbara, prejudicando a fauna, a produção rural e o abastecimento de água. Apesar de sucessivos embargos do Ministério Público de Goiás e de órgãos ambientais, o aterro continuava em operação.

A representante do Fórum Defesa das Águas, do Clima e do Meio Ambiente do Distrito Federal, Lúcia Mendes, alertou para os impactos na população local. “Há famílias sem acesso à água e convivendo com infestações de moscas e animais. Assim como em Mariana (MG) e Brumadinho (MG), seguimos convivendo com tragédias evitáveis”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova acordo internacional sobre direito do mar

Texto segue para o Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Deputados analisam acordo internacional sobre direito do mar; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 653/25, que contém acordo complementar à Convenção das Nações Unidas so...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Câmara aprova nova regra de incidência tributária para serviços de guincho, guindaste ou içamento

Proposta será enviada à sanção presidencial

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova aumento do limite de faturamento do MEI para R$ 150 mil

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Câmara aprova projeto que amplia compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar

Proposta também regulamenta prazo de validade dos produtos da merenda; texto segue para sanção presidencial

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
11° Sensação
1 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova acordo internacional sobre direito do mar
Investimentos Há 5 horas

Empresa de lácteos anuncia investimento de R$ 400 milhões em unidades no RS, com foco em Ijuí e região
Feira Há 5 horas

Feira Negócios Daqui abre inscrições para expositores em Tenente Portela
Acidente Há 6 horas

Identificada vítima de acidente fatal na RSC-472 em Três Passos
Luto Há 7 horas

ATUALIZADA: Morre Jorge Porolnick, ex-prefeito de Miraguaí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,02%
Euro
R$ 6,36 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,843,90 +0,36%
Ibovespa
141,618,30 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2912 (09/09/25)
09
25
37
41
51
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6822 (09/09/25)
01
02
27
62
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3482 (09/09/25)
01
02
04
05
09
10
13
14
15
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias