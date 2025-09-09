Governo fortalece presença internacional do setor coureiro-calçadista gaúcho em missão à China

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) está representando o Rio Grande do Sulna Missão China 2025, composta por uma comitiva brasileira que está em roteiro pelo país asiático. O objetivo da pasta é fortalecer a presença global da indústria da moda e coureiro-calçadista gaúcha. A missão, promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil), começou em 1º de setembro e vai até sexta-feira (12/9).

O RS é o único Estado com representação governamental na comitiva brasileira, que também conta com representantes da Assintecal, de empresas associadas e da ApexBrasil. Na primeira etapa da viagem, encerrada no sábado (6/9), o diretor-geral da Sedec, Roger Pozzi, participou de uma agenda em Xangai, que incluiu visitas a quatro das maiores feiras internacionais do setor: a All China Leather Exhibition (Acle), Moda China 2025, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics e Cinte Techtextil China.

Os eventos são reconhecidos como vitrines globais de tendências em design, inovação, sustentabilidade e tecnologia voltadas à cadeia produtiva da moda e do couro. “A China representa um dos principais polos de inovação e produtividade industrial no mundo. Fazer parte desta missão é uma oportunidade de entender os avanços tecnológicos do setor e identificar caminhos para que o Rio Grande do Sul amplie sua competitividade internacional”, destaca Pozzi.

Internacionalização

A presença da Sedec na missão reforça o compromisso do governo do Estado com a internacionalização da economia gaúcha e o apoio às empresas locais na busca por novos mercados. A troca de experiências com grandes players globais é considerada estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas alinhadas às tendências mundiais e às necessidades da indústria do RS. Além disso, segue as orientações previstas no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, liderado pela Sedec.

A próxima etapa da viagem inclui uma agenda de reuniões e um roteiro que contempla outras localidades chinesas. Além das feiras, a programação conta com visitas técnicas a centros de inovação, indústrias de calçados, varejos especializados e empresas de alta tecnologia nas cidades de Lishui, Quanzhou/Jinjang e Guangzhou, na região conhecida como Delta do Rio das Pérolas.

A missão também inclui visitas a lojas conceituadas de marcas nacionais e internacionais com atuação na China, como a Nike House of Innovation, além de empresas como Zhejiang M&F Chemistry Co. Ltda. e Quanzhou Tongxinyuan Material Technology Co Ltda., especializadas em materiais sintéticos e poliméricos para a indústria calçadista.