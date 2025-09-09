Comissão aprova política nacional de atenção à gagueira

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a política nacional de atenção à gagueira. O objetivo é assegurar o acesso à saúde e à inclusão por meio do diagnóstico, do tratamento e da conscientização sobre essa condição.

O Projeto de Lei 4201/24 , do deputado Juninho do Pneu (União-RJ), foi aprovado com emenda do relator, deputado Luiz Lima (Novo-RJ). O relator suprimiu parte do projeto que previa ações para o combate ao bullying em escolas e ambientes sociais. "O ordenamento jurídico brasileiro dispõe sobre o bullying de maneira abrangente na Lei 13.185/2015 , que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Não há necessidade de regramento específico para o bullying relacionado à gagueira", argumentou Luiz Lima.

Atendimento multiprofissional

O texto prevê atendimento multiprofissional e especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), com acompanhamento de fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais capacitados. O projeto busca incentivar o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a gagueira, ampliando o conhecimento científico e melhorando as abordagens terapêuticas.

O poder público deverá implementar, regulamentar e financiar as ações previstas na nova política, mediante articulação com estados, municípios e entidades da sociedade civil especializadas.

A gagueira é uma condição neurológica que afeta a fluência da fala e atinge milhões de pessoas no Brasil, impactando a vida pessoal, educacional e profissional dos que convivem com essa condição.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

