Justiça converte em preventiva a prisão de motorista envolvido em acidente em Entre-Ijuís

O motorista de 37 anos que conduzia uma Fiat Toro de cor prata e deixou quatro trabalhadores da coleta de lixo feridos na madrugada de segunda, 8, em Entre-Ijuís, segue preso. De acordo com o delegado Regional, Charles Dias do Nascimento, o condutor foi autuado em flagrante pela delegada Maria Rosane Fontela pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa de trânsito.

Após a audiência de custódia realizada na tarde de ontem (08) a juíza responsável homologou a prisão em flagrante e converteu a medida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Com isso, o motorista permanecerá preso no Presídio Regional de Santo Ângelo, enquanto o inquérito policial segue em andamento nos próximos dias.

O acidente

Um grave acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou ao menos três pessoas feridas na Rua Integração no município de Entre-Ijuís por volta da 1h20 desta segunda-feira, 8 de setembro.

Seguindo informações da Polícia Civil, o acidente envolveu um veículo Fiat Toro e um caminhão coletor de lixo. O veículo acabou atropelando batendo na traseira do caminhão atropelando três garis da empresa. Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico principalmente ferimentos nas pernas. Um deles apresenta gravidade.

O motorista do veículo apresentou ferimento em uma das mãos. Ele apresentava sinais de embriaguez. O flagrante está sendo lavrado na Delegacia de Polícia de Santo Ângelo. A ocorrência ainda está em andamento.