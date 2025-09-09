Quarta, 10 de Setembro de 2025
Comissão da Câmara debate papel dos minerais críticos na transição energética

O Brasil tem reservas expressivas de vários minerais estratégicos, como lítio, níquel, grafite e terras raras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/09/2025 às 13h28

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (11), um seminário sobre a relação entre a exploração de minerais críticos e a crise climática.

O evento será realizado às 10 horas, no plenário 2, e reunirá especialistas, parlamentares e representantes da sociedade civil para discutir os efeitos da corrida global pela exploração de minerais estratégicos, como lítio, cobalto e terras raras.

Impactos
O seminário foi solicitado pelo 1º vice-presidente do colegiado, deputado Nilto Tatto (PT-SP). "Considerados essenciais e estratégicos para o processo de transição energética em curso, a corrida global pelo acesso e exploração de minerais críticos está provocando uma série de impactos e contradições com o ideário de uma transição justa, democrática e inclusiva", alerta.

Segundo Tatto, no Brasil, a mineração tem agravado a insegurança hídrica, a exposição a eventos extremos e os riscos socioambientais em estados mineradores como Pará, Minas Gerais, Goiás e Bahia.

“O mundo caminha para migrar de uma Era do Petróleo para a Era dos Minerais Estratégicos", afirma o deputado. E o Brasil, segundo ele, tem potencial para ocupar posição de liderança na transição energética, inclusive por ter grandes reservas minerais. "Transformar essa potência em força de um projeto de desenvolvimento justo, igualitário, democrático e sustentável é o desafio que temos pela frente”, resumiu Tatto.

