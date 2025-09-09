Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

O Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura, enviou aviso para passagem de uma frente fria em alto-mar que aumentará os ventos na cidade . Na noite desta segunda-feira (8), a previsão é de rajadas de vento fortes, com até 75,9 km/h, principalmente nas regiões mais próximas ao litoral.

Para a terça-feira (9), as rajadas de vento poderão atingir intensidade forte no município, acima de 76 km/h .

O aviso meteorológico é válido até as 23h59.

Serra

A Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, também alerta para ventos moderados a muito fortes na madrugada e ao longo desta terça-feira (9) na cidade.

A prefeitura pede que a população evite áreas abertas, fique longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos.

Para receber alertas, cadastre o CEP no número 40199.

>> Veja as recomendações da Defesa Civil:

Em casa:

Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua: